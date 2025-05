NOVELA DAS 19H

'Dona de Mim': Mudança de comportamento de Sofia deixa família preocupada

Personagem começa a agir de forma estranha e preocupa Leo, enquanto Marlon decide lutar em Miami

O capítulo desta quinta-feira (08) de Dona de Mim vem recheado de tensão e decisões que prometem mexer com o futuro dos personagens. Sofia começa a demonstrar um comportamento inquietante que chama a atenção de todos à sua volta. A garota, que agora está sob os cuidados de uma nova babá, começa a apresentar atitudes que preocupam os mais próximos, inclusive Leo, que sente sua ausência e se envolve cada vez mais na tentativa de proteger a menina. >

Enquanto isso, Marlon toma uma decisão que pode mudar sua vida: ele aceita o convite para lutar em Miami, após refletir sobre seu caminho e conversar com Luisão. Kami revela a Yara e Leo que Marlon salvou sua vida, o que mexe ainda mais com os laços entre os personagens.>

Em outra frente da trama, Vespa e Marlon pressionam Costa, enquanto Durval se dispõe a ajudar Ryan a encontrar uma forma de conversar com Dedé. Vespa ainda dá ordens para que Lucas entregue um celular a Dedé, movimentando as peças nos bastidores do enredo.>