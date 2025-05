MATERNIDADE

Giovanna Antonelli fala sobre desejo sexual na gravidez: 'Estava no auge!'

Atriz relembra gestações, separação e paixão avassaladora em papo sincero no Saia Justa

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 8 de maio de 2025 às 10:57

Giovanna Antonelli Crédito: Vinicius Mochizuki / Divulgação

A maternidade muitas vezes é cercada por idealizações que apagam outros aspectos da vida de uma mulher. Mas Giovanna Antonelli fez questão de romper esse imaginário durante sua participação no Saia Justa, exibido nesta quarta-feira (07) no GNT. No programa especial sobre o Dia das Mães, a atriz foi direta ao falar sobre sexualidade na gravidez, separações e os diferentes momentos de sua vida como mãe.



Mãe de três filhos; Pietro (19), fruto de seu relacionamento com o ator Murilo Benício, e as gêmeas Antonia e Sofia (14), do atual companheiro, o diretor Leonardo Nogueira, Giovanna falou sem filtros sobre como se sentia durante as gestações.

"Quando tive meu primeiro filho, aos 28 anos, eu estava no auge, bombando muito nessa época, estava animada", declarou, com bom humor. A atriz contou que, embora estivesse em um momento intenso profissionalmente, acabou se separando de Murilo Benício poucos meses após o nascimento do filho.

Já a segunda gestação veio em um contexto completamente diferente. Com Leonardo Nogueira, Giovanna revelou ter vivido uma paixão intensa e planejada. "Na minha segunda gravidez estávamos animados. Eu tinha certeza que ele era o pai dos meus filhos. A gente se conheceu, se apaixonou, resolvemos engravidar… foi o meteoro da paixão, o auge durante a gravidez", disse, destacando que não era uma relação longa, mas cheia de entrega.

Sem rodeios, a atriz também comentou sobre o desejo sexual durante esse período. "Meu desejo permaneceu forte tanto na primeira quanto na segunda gravidez. Estava me sentindo muito viva", confidenciou.