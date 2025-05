FIM DO CASAL?

Débora Nascimento deixa de seguir Allan Souza e alimenta rumores de término

Romance discreto pode ter chegado ao fim após movimentações nas redes sociais

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 8 de maio de 2025 às 10:16

Débora Nascimento deixa de seguir Allan Souza e alimenta rumores de término Crédito: Reprodução

O que parecia ser um romance tranquilo e longe dos holofotes pode estar passando por turbulências. A atriz Débora Nascimento deixou de seguir o ator Allan Souza Lima no Instagram, e o gesto chamou atenção dos fãs, que logo começaram a especular sobre um possível término do relacionamento. >

Apesar de discreta nas redes, Débora e Allan vinham alimentando a curiosidade do público desde o réveillon, quando foram vistos juntos em Caraíva, na Bahia. Os dois assumiram o namoro de maneira sutil, sem declarações públicas, mas com trocas de curtidas, comentários carinhosos e aparições em eventos e registros compartilhados nas redes.>

No entanto, algo parece ter mudado. O último comentário da atriz nas postagens do ator foi em abril, e desde março não há mais interações visíveis entre os dois. Ainda assim, Allan continua seguindo Débora e mantém as fotos com ela em seu perfil.>

O que aumentou ainda mais os rumores foi a publicação feita por Débora nos últimos dias. Em seu Instagram, ela compartilhou um trecho do livro Cartas Estranhas para Amores Inexistentes, que trata de relações esvaziadas e amores mal resolvidos. A escolha do trecho foi vista por muitos como uma possível indireta.>

"Do amor sempre resta uma lembrança do passado, que nem de longe era amor. Do amor eu não sei nada", dizia a página postada por ela.>

Publicação de Débora Nascimento Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O relacionamento entre os dois começou logo após Allan terminar seu namoro com a influenciadora Rafa Kalimann, com quem viveu uma relação intensa e enfrentou momentos delicados, incluindo a perda de um bebê. O fim do namoro teria ocorrido, segundo boatos, por conta da desaprovação da família de Rafa.>

Débora, por sua vez, viveu um casamento com o ator José Loreto, com quem tem uma filha, Bella, de 6 anos. Desde então, manteve sua vida amorosa de forma reservada, mas sempre alvo do interesse do público.>