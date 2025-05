HERANÇA

Ex de Liam Payne, cantora herda R$ 185 milhões após morte do cantor

Britânica e mãe do filho de Payne será responsável por administrar a fortuna do artista, que morreu sem deixar testamento

Heider Sacramento

Publicado em 7 de maio de 2025 às 20:01

Liam Payne e Cheryl Tweedy Crédito: Reprodução/YouTube/Instagram

Cheryl Tweedy, ex-integrante do grupo Girls Aloud e ex-namorada de Liam Payne, foi nomeada administradora da fortuna do cantor, morto em outubro de 2024, aos 31 anos. Segundo informações do jornal britânico The Guardian, a cantora herdará cerca de £ 24,3 milhões (aproximadamente R$ 185 milhões) e ficará responsável pela gestão dos bens, propriedades e recursos do artista, com quem teve um filho, Bear Grey Payne, de 7 anos. >

De acordo com a legislação vigente na Inglaterra e no País de Gales, em casos onde não há testamento, a administração da herança é direcionada aos descendentes diretos, cabendo aos responsáveis legais dos filhos menores essa função. Como Cheryl é mãe do único filho de Payne, coube a ela a gestão do patrimônio.>

Liam Payne morreu no dia 16 de outubro de 2024, após cair da sacada do terceiro andar do Hotel CasaSur Palermo, em Buenos Aires, Argentina. A causa da morte foi registrada como politraumatismo. O artista, que ganhou fama mundial como integrante do grupo One Direction, vivia um novo relacionamento com a modelo Kate Cassidy desde 2022.>

Nas redes sociais, Kate lamentou publicamente a perda do namorado. “Obrigado por todas as palavras gentis e amor que foram enviadas para mim. Eu estou completamente perdida. Nada nos últimos dias pareceu real”, escreveu. Ela também pediu respeito à sua privacidade: “Peço e rezo para que vocês me deem a graça e o espaço para poder navegar nisso em particular.”>

Em uma homenagem emocionada, Cassidy declarou: “Liam, meu anjo. Você é tudo. Quero que você saiba que eu te amei incondicional e completamente. Eu vou continuar a te amar pelo resto da minha vida. Eu te amo, Liam.”>