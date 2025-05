TRETA FAMILIAR

Após curtir ataque a Duda Guerra, Angélica quebra o silêncio sobre a treta da nora com influenciadoras

Apresentadora classificou o episódio como “doloroso” e pediu reflexão sobre o ambiente tóxico nas redes sociais

Heider Sacramento

Publicado em 7 de maio de 2025 às 18:29

Angélica e Duda Guerra Crédito: Reprodução/Instagram

A apresentadora Angélica, 51 anos, se manifestou publicamente nesta semana após sua nora, a influenciadora digital Duda Guerra, de 16 anos, se envolver em uma polêmica nas redes sociais com outras adolescentes. O episódio ganhou repercussão na internet e levou a artista a ser cobrada por um posicionamento. Em publicação no Instagram, ela desabafou sobre o impacto do caso e reforçou a importância do cuidado com a saúde mental dos jovens na era digital. >

“Ontem a namorada do meu filho esteve envolvida em uma situação nas redes com outras adolescentes e, como mãe, foi doloroso ver como isso se espalhou”, afirmou Angélica. A apresentadora também relembrou sua própria trajetória como figura pública desde a infância. “Desde criança, convivo com o olhar constante dos outros — às vezes curioso, outras vezes duro demais. Por isso, meu marido e eu sempre buscamos preservar ao máximo a privacidade dos nossos filhos, sem isolá-los do mundo.”>

Angélica explicou que decidiu intervir quando percebeu “a distorção do que estava sendo dito” e orientou sua equipe a agir. “Pedi imediatamente que a equipe que cuida das minhas redes agisse para conter a situação, removendo comentários inapropriados ou ofensivos.” No entanto, a apresentadora reconheceu um erro na condução do processo. “Durante o processo, um pequeno descuido na moderação acabou ampliando o mal-entendido”, declarou, referindo-se indiretamente a uma curtida em comentário que chamava Duda de “barraqueira”.>

Apesar disso, ela também curtiu uma interação com a frase: “Realmente, cuidar da família é tudo”. No desfecho do pronunciamento, Angélica refletiu sobre os desafios das novas gerações. “Crescer hoje, sob o julgamento constante das redes, é muito mais difícil. Por isso, além de esclarecer, quis vir aqui renovar o apelo para que a gente pense, juntos, os ambientes que estamos criando online. A saúde mental dos nossos jovens depende disso.”>

Ela concluiu: “Como mãe e como alguém que passou boa parte da vida sob os olhos do público, eu sigo preocupada e atenta. E sigo disposta a transformar situações difíceis como essa em conversas que façam a diferença.”>

Entenda a polêmica com Duda Guerra

A confusão começou durante uma viagem em grupo. Duda Guerra teria tirado satisfação com a influenciadora Antonela Braga, também de 16 anos, após a jovem pedir para seguir Benício Huck, filho de Angélica e Luciano Huck, nas redes sociais. Antonela acusou Duda de tê-la excluído da viagem por ciúmes e afirmou que a ajudou no início de sua carreira como influenciadora.>