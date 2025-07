CINEMA

Cena de Superman é censurada na Índia por ser considerada 'extremamente sensual'; veja qual

Conselho Central de Certificação de Filmes considerou o momento inapropriado para os cinemas

O recém-lançado "Superman" (2025) não foi exibido com o mesmo conteúdo em todas as telonas espalhadas pelo mundo. Isso porque, na Índia, uma cena acabou censurada por ser considerada “excessivamente sensual”. Com duração de cerca de 33 segundos, o "momento proibido" é um beijo entre Superman e Lois Lane que foi removido das telonas pelo Conselho Central de Certificação de Filmes do país. As informações são do portal Bollywood Hungama.>