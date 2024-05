JULHO DE 2025

Primeira imagem do novo Superman da DC é divulgada; confira

Com passagem no elenco de “Pearl” e “The Politician”, David assume o papel do super-herói após a saída de Henry Cavill, em 2022. Nas redes sociais, James Gunn, diretor do futuro filme, compartilhou a primeira imagem do ator com os trajes do Superman.