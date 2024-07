FICOU NA BRONCA

Com check-in pago, Bahia anuncia mudanças no plano de sócios; torcida protesta

Alterações vão deixar a conta mais salgada para os tricolores

Publicado em 26 de julho de 2024 às 13:59

O Bahia anunciou mudanças no seu plano de sócios. Nesta sexta-feira (26), o tricolor lançou um novo site para os associados e comunicou alterações que impactam diretamente na modalidade com acesso garantido. Além do aumento nas mensalidades, o clube implantou o check-in, que será pago pelos torcedores.

De acordo com o tricolor, o plano que dá acesso ao setor lounge terá um aumento de R$ 100 no valor da mensalidade. Já nos outros setores, os preços ficarão R$ 5 mais caros e os sócios precisarão fazer um check-in antes de cada jogo para confirmar que irá ao estádio. Esse processo custará 15% do valor do ingresso do respectivo setor.

Segundo o Bahia, a medida foi adotada para abrir a possibilidade de que mais torcedores frequentem o estádio, já que o clube poderá vender o ingresso do sócio que não confirmou a ida ao jogo. O Esquadrão estima que durante a temporada, 42% dos sócios com acesso garantido não comparecem à Fonte Nova.

Na prática, no entanto, o clube acabou extinguindo a modalidade de acesso garantido, já que, com exceção do Lounge, nos setores de arquibancada a mensalidade paga pelo sócio funcionará como uma espécie de “reserva do ingresso”, já que bancará 85% da entrada, enquanto os 15% serão adicionados durante o check-in.

Os nomes dos planos também foram alterados. O antigo "Acesso Garantido" agora se chama "Esquadrão na Fonte", enquanto o "Sócio Esquadrão" mudou para "Esquadrão de Aço". As modalidades "Esquadrão da Sorte" e "Esquadrãozinho" foram mantidas.

Nas redes sociais, muitos torcedores criticaram as mudanças implementadas pelo Bahia. A revolta maior ficou por conta do check-in pago.

"Pago meu sócio e da minha esposa (120 cada). Se cada ingresso custa na faixa de 80 reais, vou precisar pagar mais 12 reais cada por partida. Numa média de 3 partidas por mês, além de pagar 240 do acesso garantido, vou ter que pagar mais 72 reais pra assistir as partidas? Absurdo", escreveu um torcedor na rede social X.

"O Esporte Clube Bahia simplesmente MATOU o produto de maior sucesso dos últimos 30 anos. Não existe mais “acesso garantido”. Impuseram um aumento abusivo, retiraram um direito adquirido do sócio torcedor e ainda comunicam isso como se fosse algo ótimo. Parabéns aos envolvidos!", postou outro.