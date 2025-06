MUNDIAL DE CLUBES

Pachuca x RB Salzburg: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Válida pela 1ª rodada do Grupo H do Mundial de Clubes, a partida será disputada no TQL Stadium, em Cincinnati (EUA), às 19h

Pedro Carreiro

Publicado em 18 de junho de 2025 às 15:00

Pachuca Crédito: Divulgação/Pachuca

Pachuca e RB Salzburg se enfrentam nesta quarta-feira (18 de junho), às 19h (de Brasília), no TQL Stadium, em Cincinnati (EUA), pela 1ª rodada do Grupo H do Mundial de Clubes. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações. >

Onde assistir Pachuca x RB Salzburg ao vivo

A partida entre Pachuca e RB Salzburg terá transmissão ao vivo pelo SporTV, Globoplay, CazéTV (YouTube e Disney+ sem custo adicional para assinantes) e DAZN. >

Pachuca

O Pachuca conquistou a vaga no Mundial ao vencer a Copa dos Campeões da Concacaf em 2024. A equipe mexicana, que conta com o atacante John Kennedy, fez uma boa campanha no Clausura da Liga MX, chegando às quartas de final, onde foi eliminada pelo América-MEX. >

RB Salzburg

O RB Salzburg entra no Mundial por meio do ranking da UEFA, mas vive uma fase modesta em comparação aos tempos de Haaland e Minamino. O clube austríaco terminou a última temporada como vice-campeão nacional e por pouco não perdeu a vaga para a Champions League, o que gera desconfiança sobre seu desempenho no torneio. >

Prováveis escalações de Pachuca x RB Salzburg

Pachuca: Moreno; Berlanga, Bauermann, Aceves e González; Pedraza, Montiel e Bautista; Sigala, López e Idrissi. Técnico: Jaime Lozano>

RB Salzburg: Schlager; S. Baidoo, Gadou, Mellberg e Trummer; Nene, Bidstrup, Kawamura e Gloukh; Baidoo e Ratkov. Técnico: Thomas Letsch

>

Ficha do Jogo

Jogo: Pachuca x RB Salzburg >

Campeonato: Mundial de Clubes – Grupo H>

Rodada: 1ª rodada>

Data: Quarta-feira, 18 de junho de 2025>

Horário: 19h (horário de Brasília)>

Local: TQL Stadium, Cincinnati – EUA>