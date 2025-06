MUNDIAL DE CLUBES

Manchester City x Wydad Casablanca: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Válida pela 1ª rodada do Grupo G do Mundial de Clubes, a partida será disputada no Lincoln Financial Field, em Filadélfia (EUA), às 13h

Pedro Carreiro

Publicado em 18 de junho de 2025 às 09:59

Savinho e Haaland do Manchester City Crédito: Divulgação/ Manchester City

Manchester City e Wydad Casablanca se enfrentam nesta quarta-feira (18 de junho), às 13h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, em Filadélfia (EUA), pela 1ª rodada do Grupo G do Mundial de Clubes. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações. >

Onde assistir Manchester City x Wydad Casablanca ao vivo

A partida entre Manchester City e Wydad Casablanca terá transmissão ao vivo pela Globo, SporTV e CazéTV (via Disney+ sem custo adicional para assinantes). >

Manchester City

O Manchester City chega ao Mundial de Clubes buscando encerrar uma temporada abaixo das expectativas de Pep Guardiola. Após terminar em terceiro lugar na Premier League e sem conquistar títulos, o clube se reforçou com quatro contratações: Rayan Cherki (Lyon), Tijjani Reijnders (Milan), Marcus Bettinelli (Chelsea) e Rayan Aït-Nouri (Wolverhampton). Os reforços, no entanto, devem começar no banco de reservas. >

Wydad Casablanca

O Wydad Casablanca está no Mundial por ter conquistado a Champions Africana de 2022. A equipe marroquina conta com três brasileiros: Arthur Sanches (ex-Fluminense), Pedrinho (ex-Corinthians) e Guilherme Ferreira (com passagens por Cruzeiro, América-MG e Guarani). >

Prováveis escalações de Manchester City x Wydad Casablanca

Manchester City: Ederson; Matheus Nunes, Rúben Dias, Akanji e Gvardiol; Gundogan e Bernardo Silva; Savinho, Marmoush e Doku; Haaland. Técnico: Pep Guardiola>

Wydad Casablanca: Benabid; Moufid, Harkass, Boutouil e Boucheta; Moubarik e Zemraoui; Rayhi, Mailula e Sakhi; Obeng. Técnico: Mohamed Amine Benhachem>

Ficha do Jogo

Jogo: Manchester City x Wydad Casablanca >

Campeonato: Mundial de Clubes – Grupo G>

Rodada: 1ª rodada>

Data: Quarta-feira, 18 de junho de 2025>

Horário: 13h (horário de Brasília)>

Local: Lincoln Financial Field, Filadélfia – EUA>