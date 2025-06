LEÂO DE ESTREIA

Gringo ex-Vitória mantém escrita de estrear com pé direito por clubes brasileiros

Diego Torres, que defendeu o Leão da Barra em 2023, estreou no Guarani vencendo pela Série C

Pedro Carreiro

Publicado em 17 de junho de 2025 às 17:02

Diego Torres Crédito: Pietro Carpi/EC Vitória

Titular na vitória por 2 a 1 sobre o Itabaiana, no último domingo (15), pela Série C, Diego Torres, que teve passagem relâmpago pelo Vitória, fez o seu primeiro jogo com a camisa do Guarani. O resultado manteve o bom retrospecto do argentino em estreias no futebol brasileiro: ele não foi derrotado em 85% das vezes que debutou por um clube local. >

Com o triunfo pelo Bugre na conta, Torres soma quatro vitórias, dois empates e somente uma derrota em sete estreias por equipes do Brasil. O meio-campista chegou ao país em 2018, contratado pela Chapecoense, e antes de acertar com o Guarani, passou por CRB, Novorizontino, Vitória, Amazonas e Vila Nova.>

“Tenho um carinho especial pelo futebol brasileiro. Desde que cheguei, sempre fui bem recebido em todas as equipes. Estrear com vitória pelo Guarani foi especial. É um clube de muita tradição. Feliz por já ter conseguido ajudar de alguma forma nesse início”, disse o jogador, de 34 anos.>

Após aumentar o bom retrospecto em estreias no Brasil, Diego Torres quer repetir o desempenho positivo na Série C. O meio-campista disputou a edição de 2023 com o Amazonas, e com direito a gol na final, se sagrou campeão do torneio pela equipe.>

“Tenho boas lembranças da Série C. Pude ser campeão com o Amazonas e isso marcou a minha carreira. Agora, chego motivado em fazer história aqui no Guarani. Vamos trabalhar forte para buscar os nossos objetivos na competição”, finalizou. >