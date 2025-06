RECUPERADO

Atacante de clube inglês volta a atuar 6 meses após sofrer grave acidente de carro

Michail Antonio, do West Ham e Seleção Jamaica, voltou aos gramados seis meses após acidente que quase lhe custou a vida

Seis meses após um acidente de carro que quase lhe custou a vida, o atacante Michail Antonio voltou a atuar oficialmente. O jogador entrou em campo aos 40 minutos do segundo tempo na derrota da Jamaica por 1 a 0 para a Guatemala, pela Copa Ouro da Concacaf, na noite desta segunda-feira. Ele ainda poderá ganhar mais minutos nas duas próximas partidas da seleção jamaicana na competição. >

A última vez que Antonio havia jogado foi em 3 de dezembro de 2024, pelo West Ham, contra o Leicester, pela Premier League. Três dias depois, em 6 de dezembro, sofreu um grave acidente de trânsito na região de Essex, Inglaterra. O carro em que dirigia colidiu com uma árvore e ficou parcialmente destruído. O atacante precisou passar por cirurgia na perna e foi internado em um hospital de Londres, onde permaneceu por quatro semanas e meia.>

As primeiras informações sobre o acidente vieram à tona através de imagens chocantes do carro destruído que circularam nas redes sociais. No dia seguinte, o West Ham emitiu um comunicado oficial:>