JOGO DO ESQUADRÃO

Corinthians x Bahia: onde assistir, horário e escalações

Clubes se enfrentam neste sábado (16), às 21h, na Neo Química Arena

Pedro Carreiro

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 18:30

Bahia Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Abrindo o returno do Brasileirão 2025, Corinthians e Bahia se enfrentam neste sábado (16), às 21h, na Neo Química Arena, em São Paulo. O Timão vive momento delicado, tentando reencontrar o caminho das vitórias após cinco jogos sem triunfo. Já o Esquadrão chega embalado e consolidado no G4 da competição. Confira onde assistir ao vivo, o horário da partida, análise das equipes e as prováveis escalações.

Conheça novo goleiro do Bahia 1 de 6

Onde assistir Corinthians x Bahia ao vivo

O duelo terá transmissão ao vivo pelo SporTV, na TV fechada, e pelo Premiere, no sistema pay-per-view.

Corinthians

Sob pressão, a equipe comandada por Dorival Júnior busca reagir após a derrota para o Juventude na última rodada. Com 22 pontos e ocupando a 13ª posição, o Timão terá desfalques importantes como Memphis Depay e Yuri Alberto, e deve apostar numa formação inédita no ataque com Kayke e o jovem Gui Negão para tentar melhorar o desempenho ofensivo.

Bahia

Vivendo bom momento, o Bahia não perde desde a retomada do campeonato e aparece em 4º lugar, com 30 pontos. O técnico Rogério Ceni teve a semana livre para preparar o time, mas terá ausências importantes: Everton Ribeiro (suspenso), além de Rodrigo Nestor, Erick Pulga, Kanu, Erick e Fredi Lippert (lesionados). Michel Araújo e Cauly disputam vaga no meio-campo titular.

Prováveis escalações de Corinthians x Bahia

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Kayke e Gui Negão. Técnico: Dorival Júnior.

Bahia: Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Michel Araújo (Cauly); Ademir, Kayky (Iago Borduchi) e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.

Arbitragem

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)