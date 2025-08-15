Acesse sua conta
Ainda sem João Paulo, Bahia está pronto para encarar o Corinthians

Tricolor fecha preparação com treinos táticos e vai enfrentar o Corinthians sem Everton Ribeiro, suspenso, e sem o goleiro João Paulo

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 16:01

Gabriel Xavier em treino do Bahia
Gabriel Xavier em treino do Bahia Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia encerrou, nesta sexta-feira (15), a preparação para o duelo contra o Corinthians, válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontece neste sábado (16), às 21h, na Neo Química Arena, em São Paulo. Na 4ª colocação, com 30 pontos, o Esquadrão tem o objetivo de pontuar para seguir no G-4, mas terá que superar seis desfalques, além de ainda não poder contar com o goleiro João Paulo.

A manhã de trabalhos na Cidade Tricolor começou com uma análise em vídeo no auditório, destacando erros e acertos do empate em 2 a 2 diante do Fluminense, pela rodada anterior. Em seguida, o elenco foi a campo para atividades técnicas. Primeiro, os jogadores participaram de um treino em espaço reduzido, com foco em disputas de bola.

Depois, o grupo foi dividido: os defensores trabalharam fundamentos específicos da posição, enquanto os atacantes se dedicaram a trabalhar finalizações, cobranças de faltas e jogadas ofensivas.

Relembre os jogos do Bahia no 1ª turno do Brasileirão

1ª rodada - Bahia 1 x 1 Corinthians por Rafael Rodrigues/EC Bahia
2ª rodada - Santos 2 x 2 Bahia por Letícia Martins I EC Bahia
3ª rodada - Bahia 1 x 1 Mirassol  por Letícia Martins/EC Bahia
4ª rodada - Cruzeiro 3 x 0 Bahia por Rafael Rodrigues I EC Bahia
5ª rodada - Bahia 1 x 0 Ceará por Rafael Rodrigues I EC Bahia
6ª rodada - Palmeiras 0 x 1 Bahia por Rafael Rodrigues/EC Bahia
7ª rodada - Bahia 1 x 0 Botafogo por Letícia Martins/EC Bahia
8ª rodada - Flamengo 1 x 0 Bahia por Gilvan de Souza / Flamengo
9ª rodada - Bahia 2 x 1  Vitória por Arisson Marinho/CORREIO
10ª rodada - Grêmio 1 x 0 Bahia por Rafael Rodrigues/E.C. Bahia
11ª rodada - Bahia 2 x 1 São Paulo por Rafael Rodrigues/EC Bahia
12ª rodada- Bragantino 0 x 3 Bahia por Rafael Rodrigues / EC Bahia
13ª rodada - Bahia 2 x 1 Atlético-MG por Letícia Martins/EC Bahia
15ª rodada - Fortaleza 1 x 1 Bahia por Rafael Rodrigues/EC Bahia
17ª rodada - Bahia 3 x 0 Juventude por Rafael Rodrigues/EC Bahia
18ª rodada - Sport 0 x 0 Bahia por Letícia Martins/EC Bahia
19ª rodada - Bahia 3 x 3 Fluminense  por Divulgação/EC Bahia
1 de 17
1ª rodada - Bahia 1 x 1 Corinthians por Rafael Rodrigues/EC Bahia

A semana foi apenas a segunda na temporada, o que deu ao técnico Rogério Ceni quatro dias de preparação para o confronto. O treinador, no entanto, terá desfalques importantes. Além dos atletas já entregues ao departamento médico, Rodrigo Nestor, Erick Pulga, Kanu, Erick e Fredi Lippert, o capitão Everton Ribeiro também não estará em campo por suspensão.

Outro nome que não estará disponível é o goleiro João Paulo, recém-contratado por empréstimo junto ao Santos João Paulo, recém-contratado por empréstimo junto ao Santos. Ele desembarcou em Salvador e realizou exames nesta sexta-feira, mas ainda precisa ser regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF para poder estrear. Assim, a delegação viaja a São Paulo sem o reforço.

