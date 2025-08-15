ESQUADRÃO PRONTO

Ainda sem João Paulo, Bahia está pronto para encarar o Corinthians

Tricolor fecha preparação com treinos táticos e vai enfrentar o Corinthians sem Everton Ribeiro, suspenso, e sem o goleiro João Paulo

Pedro Carreiro

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 16:01

Gabriel Xavier em treino do Bahia Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia encerrou, nesta sexta-feira (15), a preparação para o duelo contra o Corinthians, válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontece neste sábado (16), às 21h, na Neo Química Arena, em São Paulo. Na 4ª colocação, com 30 pontos, o Esquadrão tem o objetivo de pontuar para seguir no G-4, mas terá que superar seis desfalques, além de ainda não poder contar com o goleiro João Paulo.

A manhã de trabalhos na Cidade Tricolor começou com uma análise em vídeo no auditório, destacando erros e acertos do empate em 2 a 2 diante do Fluminense, pela rodada anterior. Em seguida, o elenco foi a campo para atividades técnicas. Primeiro, os jogadores participaram de um treino em espaço reduzido, com foco em disputas de bola.

Depois, o grupo foi dividido: os defensores trabalharam fundamentos específicos da posição, enquanto os atacantes se dedicaram a trabalhar finalizações, cobranças de faltas e jogadas ofensivas.

A semana foi apenas a segunda na temporada, o que deu ao técnico Rogério Ceni quatro dias de preparação para o confronto. O treinador, no entanto, terá desfalques importantes. Além dos atletas já entregues ao departamento médico, Rodrigo Nestor, Erick Pulga, Kanu, Erick e Fredi Lippert, o capitão Everton Ribeiro também não estará em campo por suspensão.