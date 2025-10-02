DOR DE CABEÇA

Bahia pode enfrentar o Flamengo com até 13 desfalques

Esquadrão tem cinco suspensos para o jogo e oito atletas com problemas físicos

Pedro Carreiro

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 16:32

Os desfalques, sobretudo por lesão, têm sido um problema recorrente para o Bahia nesta temporada. Nas últimas semanas, a situação se agravou, com o elenco entrando em campo frequentemente com o departamento médico lotado. E o cenário pode ficar ainda mais crítico no duelo contra o Flamengo, neste domingo (5), na Arena Fonte Nova. O Esquadrão pode ter até 13 baixas, o que torna a missão de enfrentar o líder do campeonato ainda mais complicada.

Quase metade dessas ausências surgiu na derrota para o Botafogo, na última quarta-feira (1º). Arias, Gabriel Xavier e Rodrigo Nestor, que estavam pendurados, receberam o terceiro cartão amarelo e terão de cumprir suspensão. Sanabria também está fora, após uma expulsão contestada.

Já Luciano Juba, que deixou o campo com dores na região da virilha e dificilmente teria condições de jogo, aproveitou para forçar o terceiro amarelo ainda no banco de reservas. Outro que preocupa é Ramos Mingo, substituído com dores na posterior da coxa e que pode não ter condições de atuar no domingo.

Esses problemas se somam a uma lista de desfalques que já era extensa. O Bahia segue sem João Paulo, em recuperação de lesão no ligamento medial do joelho; Kanu, que sofreu lesão em três músculos da panturrilha e no tendão de Aquiles e passou por cirurgia; David Duarte, Caio Alexandre, Ruan Pablo e Erick, todos com lesão no reto femoral; além de, Erick Pulga, com lesão na posterior da coxa.

Nenhum deles tem previsão de retorno para esta partida. Os que estão mais próximos de voltar são Kanu, que retomou os treinos normais recentemente, mas não atua desde abril, e David Duarte, que iniciou atividades parciais com o elenco, mas dificilmente estará pronto a tempo.

A notícia positiva para Rogério Ceni é o retorno de Acevedo, que cumpriu suspensão diante do Botafogo e volta a ficar à disposição. Ainda assim, o treinador terá de encontrar soluções para escalar um time competitivo contra o Flamengo.

“Competir de igual para igual com o Flamengo é difícil para todo mundo. A partir de amanhã vamos pensar em como armar a equipe. Para enfrentar o Flamengo, é preciso ter um time muito competitivo. Se não repetirmos o espírito que tivemos contra o Palmeiras, não teremos chances”, destacou Ceni após a derrota para o Botafogo.