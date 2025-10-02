Acesse sua conta
Bahia pode enfrentar o Flamengo com até 13 desfalques

Esquadrão tem cinco suspensos para o jogo e oito atletas com problemas físicos

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 16:32

Botafogo 2x1 Bahia - 26ª rodada Brasileirão 2025
Botafogo 2x1 Bahia - 26ª rodada Brasileirão 2025 Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Os desfalques, sobretudo por lesão, têm sido um problema recorrente para o Bahia nesta temporada. Nas últimas semanas, a situação se agravou, com o elenco entrando em campo frequentemente com o departamento médico lotado. E o cenário pode ficar ainda mais crítico no duelo contra o Flamengo, neste domingo (5), na Arena Fonte Nova. O Esquadrão pode ter até 13 baixas, o que torna a missão de enfrentar o líder do campeonato ainda mais complicada.

Lista de desfalques do Bahia

João Paul- Lesão do ligamento medial do joelho (fora desde setembro) por Divulgação/EC Bahia
Arias - Suspensão pelo terceiro cartão amarelo por Letícia Martins/EC Bahia
Kanu - (fora desde abril): lesão em três músculos da panturrilha e no tendão de Aquiles por Letícia Martins/EC Bahia
David Duarte - Lesão de reto femoral (fora desde setembro) por Letícia Martins/EC Bahia
Gabriel Xavier - Suspensão pelo terceiro cartão amarelo  por Letícia Martins/EC Bahia
Ramos Mingo - Lesão contra o Botafogo por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Luciano Juba - Lesão contra o Botafogo e terceiro cartão amarelo por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Caio Alexandre - Lesão de reto femoral (fora desde agosto) por Letícia Martins/ EC Bahia
Erick -  Cirurgia no reto femoral (fora desde maio) por Catarina Brandão/EC Bahia
Rodrigo Nestor - Suspensão pelo terceiro cartão amarelo por Letícia Martins/EC Bahia
Erick Pulga - Lesão no músculo posterior da coxa (fora desde agosto) por Letícia Martins/ EC Bahia
Ruan Pablo - Lesão de reto femoral (fora desde julho) por Letícia Martins/EC Bahia
Sanabria - Suspensão por expulsão  por Letícia Martins/EC Bahia
1 de 13
João Paul- Lesão do ligamento medial do joelho (fora desde setembro) por Divulgação/EC Bahia

Quase metade dessas ausências surgiu na derrota para o Botafogo, na última quarta-feira (1º). Arias, Gabriel Xavier e Rodrigo Nestor, que estavam pendurados, receberam o terceiro cartão amarelo e terão de cumprir suspensão. Sanabria também está fora, após uma expulsão contestada.

Já Luciano Juba, que deixou o campo com dores na região da virilha e dificilmente teria condições de jogo, aproveitou para forçar o terceiro amarelo ainda no banco de reservas. Outro que preocupa é Ramos Mingo, substituído com dores na posterior da coxa e que pode não ter condições de atuar no domingo.

Esses problemas se somam a uma lista de desfalques que já era extensa. O Bahia segue sem João Paulo, em recuperação de lesão no ligamento medial do joelho; Kanu, que sofreu lesão em três músculos da panturrilha e no tendão de Aquiles e passou por cirurgia; David Duarte, Caio Alexandre, Ruan Pablo e Erick, todos com lesão no reto femoral; além de, Erick Pulga, com lesão na posterior da coxa.

Nenhum deles tem previsão de retorno para esta partida. Os que estão mais próximos de voltar são Kanu, que retomou os treinos normais recentemente, mas não atua desde abril, e David Duarte, que iniciou atividades parciais com o elenco, mas dificilmente estará pronto a tempo.

Botafogo 2x1 Bahia - 26ª rodada Brasileirão 2025

Botafogo 2x1 Bahia - 26ª rodada Brasileirão 2025 por Letícia Martins/EC Bahia
Botafogo 2x1 Bahia - 26ª rodada Brasileirão 2025 por Letícia Martins/EC Bahia
Botafogo 2x1 Bahia - 26ª rodada Brasileirão 2025 por Letícia Martins/EC Bahia
Botafogo 2x1 Bahia - 26ª rodada Brasileirão 2025 por Letícia Martins/EC Bahia
Botafogo 2x1 Bahia - 26ª rodada Brasileirão 2025 por Letícia Martins/EC Bahia
Botafogo 2x1 Bahia - 26ª rodada Brasileirão 2025 por Letícia Martins/EC Bahia
Botafogo 2x1 Bahia - 26ª rodada Brasileirão 2025 por Letícia Martins/EC Bahia
Botafogo 2x1 Bahia - 26ª rodada Brasileirão 2025 por Letícia Martins/EC Bahia
Botafogo 2x1 Bahia - 26ª rodada Brasileirão 2025 por Letícia Martins/EC Bahia
1 de 9
Botafogo 2x1 Bahia - 26ª rodada Brasileirão 2025 por Letícia Martins/EC Bahia

A notícia positiva para Rogério Ceni é o retorno de Acevedo, que cumpriu suspensão diante do Botafogo e volta a ficar à disposição. Ainda assim, o treinador terá de encontrar soluções para escalar um time competitivo contra o Flamengo.

“Competir de igual para igual com o Flamengo é difícil para todo mundo. A partir de amanhã vamos pensar em como armar a equipe. Para enfrentar o Flamengo, é preciso ter um time muito competitivo. Se não repetirmos o espírito que tivemos contra o Palmeiras, não teremos chances”, destacou Ceni após a derrota para o Botafogo.

Na tabela, o Bahia aparece na 6ª colocação, com 40 pontos, três a menos que Botafogo e Mirassol, que dividem a 4ª e a 5ª posições com 43 pontos. A diferença é que o Esquadrão tem um jogo a menos em relação ao time carioca. O desafio agora é superar a maratona de desfalques e buscar pontos contra o Flamengo para seguir firme na luta pelo G-4. Para isso, a preparação começa nesta sexta-feira (3), no CT Evaristo de Macedo, com apenas dois dias de treino até a bola rolar na Fonte Nova.

