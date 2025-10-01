RESULTADO RUIM

Bahia perde dois por lesão, tem expulsão e sofre derrota em confronto direto contra o Botafogo

Com Juba e Mingo lesionados e Sanabria expulso, Esquadrão foi superado pelo Fogão por 2x1

Pedro Carreiro

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 23:32

Botafogo 2x1 Bahia - 26ª rodada Brasileirão 2025 Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Além de perder um verdadeiro “jogo de seis pontos”, o Bahia também pode ter perdido duas peças-chave para o restante do Brasileirão. A derrota por 2x1 para o Botafogo, na noite desta quarta-feira (1º), no Estádio Nilton Santos, pela 26ª rodada, foi ruim não apenas por se tratar de um confronto direto pelo G-4, mas principalmente porque Luciano Juba e Ramos Mingo deixaram o campo lesionados, podendo se tornar mais duas baixas pesadas em meio às tantas que o Esquadrão já enfrenta.

O jogo começou equilibrado, mas o Botafogo logo tomou as rédeas após Juba deixar o campo nos minutos iniciais, sentindo a virilha direita. Não demorou muito para os donos da casa abrirem o placar com Santi Rodríguez. O Fogão seguiu dominante e ampliou com Jeffinho, logo aos 23 segundos do segundo tempo.

Ainda no início da segunda etapa, Mingo também precisou deixar o campo por problemas físicos, e tudo parecia piorar para o Esquadrão. No entanto, o time reagiu, cresceu na partida e conseguiu descontar com Rodrigo Nestor, em cobrança de falta. Mas, quando o Bahia parecia retomar o controle do jogo, Sanabria foi expulso após receber o segundo amarelo por tentar cavar um pênalti, e qualquer chance de reação do Esquadrão foi eliminada

Com o resultado, o Bahia segue com 40 pontos na 6ª colocação, enquanto o Botafogo chegou a 43 e subiu para a 4ª posição, ultrapassando o Mirassol, que também tem 43 pontos e está em 5º. A diferença é que tanto o Tricolor quanto a equipe paulista têm um jogo a menos em relação ao time carioca.

Agora, o Esquadrão volta a campo neste domingo (5), para mais um duelo complicado contra o Flamengo, às 18h30, na Arena Fonte Nova, pela 27ª rodada.

O JOGO

O jogo no Rio de Janeiro começou equilibrado e um tanto sonolento. O Esquadrão mantinha mais a posse de bola, como de costume, enquanto os donos da casa buscavam chegar ao ataque de forma mais direta. No entanto, ambos os times encontravam dificuldades ao chegar ao terço final, sem levar grande perigo ao gol adversário.

A partida mudou completamente aos 15 minutos, quando Luciano Juba precisou ser substituído após abrir demais a perna na tentativa de interceptar uma bola e sentir a virilha direita. O Bahia sentiu a saída do lateral-esquerdo, que é artilheiro e talvez o principal jogador da equipe no campeonato, e viu o Fogão assumir o controle do jogo.

Os donos da casa começaram a criar chances em sequência, principalmente pelo lado direito de ataque, explorando o jovem Zé Guilherme, que entrou no lugar de Juba. A pressão resultou no gol aos 26 minutos: Marlon Freitas acionou Vitinho pela direita, o lateral cruzou na altura da cintura, e Santi Rodríguez bateu de primeira, chapado, para abrir o placar.

No restante da primeira etapa, o Botafogo manteve o domínio e ainda teve outras oportunidades com Vitinho e Arthur Cabral, que finalizaram para fora, além de uma cobrança de falta de Savarino defendida por Ronaldo. Enquanto isso, o Bahia encontrava grande dificuldade para segurar a bola e avançar ao ataque, mas quase chegou ao empate aos 43 minutos. Rezende lançou em profundidade para Zé Guilherme, que invadiu a área em velocidade e acertou a trave.

Em busca de uma reação, Ceni promoveu duas mudanças no intervalo: as entradas de Rodrigo Nestor e Tiago nos lugares de Everton Ribeiro e Kayky. Mas, seja qual fosse o plano do treinador, ele foi por água abaixo assim que as equipes voltaram para a segunda etapa, pois o Fogão ampliou com apenas 23 segundos do segundo tempo. Savarino cruzou da direita, a bola percorreu toda a área e sobrou para Cuiabano, que tentou o chute; Jeffinho desviou e a bola acabou no fundo do gol.

Para piorar a situação, aos oito minutos, Mingo sentiu um desconforto e precisou ser substituído. Com apenas Fredi como zagueiro no banco, Ceni optou por colocar Michel Araújo no lugar de Mingo e recuar Rezende para a defesa. Por mais que tenha sido uma mudança forçada, ela surtiu efeito: o Bahia passou a dominar o jogo e diminuiu aos 9 minutos, em cobrança de falta de Rodrigo Nestor que desviou na barreira e enganou o goleiro Léo Linck.

Após o gol, o Esquadrão melhorou ainda mais e começou a exercer forte pressão sobre o Botafogo em busca do empate. No entanto, a tentativa de reação foi interrompida aos 13 minutos, quando Sanabria foi expulso de forma controversa. O atacante tricolor dividiu bola na área com Marlon Freitas e caiu; o lance claramente não era pênalti, mas o árbitro entendeu que houve simulação e mostrou o segundo amarelo.

Mesmo com um jogador a menos, o Bahia não se intimidou e seguiu tentando o empate. O time de Rogério Ceni manteve a posse de bola, ditando o ritmo da partida, e criou oportunidades principalmente em bolas paradas. Em uma delas, novamente em cobrança de falta de Nestor, Léo Linck precisou fazer defesa com a ponta dos dedos. Michel Araújo também teve chance ao receber na entrada da área após outra cobrança de falta, mas finalizou por cima.

Apesar da garra tricolor, a superioridade numérica fez diferença para o Botafogo, que conseguiu se segurar e levou a melhor no confronto direto.

FICHA TÉCNICA

Botafogo 2x1 Bahia – 26ª rodada do Campeonato Brasileiro

Botafogo: Léo Linck; Vitinho (Mateo Ponte), Pantaleão (Gabriel Bahia), Barboza e Cuiabano (David Ricardo); Marlon Freitas e Newton (Allan); Santi Rodríguez, Savarino e Jeffinho (Arthur); Arthur Cabral. Técnico: David Ancelotti.

Bahia: Ronaldo; Arias, Gabriel Xavier, Ramos Mingo (Michel Araújo) e Luciano Juba (Zé Guilherme); Rezende, Jean Lucas e Éverton Ribeiro (Rodrigo Nestor); Kayky (Tiago), Sanabria e Willian José (Ademir). Técnico: Rogério Ceni.

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro

Gols: Santi Rodríguez, aos 26 minutos do primeiro tempo, e Jeffinho, no 1º minuto do segundo tempo (Botafogo) / Rodrigo Nestor, aos nove minutos segundo tempo (Bahia)

Cartões amarelos: Cuiabano, Barboza, Allan e David Ricardo (Botafogo) / Santi Arias, Sanabria (2x), Rodrigo Nestor e Gabriel Xavier (Bahia)

Cartão vermelho: Sanabria (Bahia)

Arbitragem: Felipe Fernandes de Lima, auxiliado por Felipe Alan Costa de Oliveira Celso Luiz da Silva (trio de Minas Gerais)