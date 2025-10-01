FUTEBOL

CBF confirma mudança que deve tirar o Bahia da Copa do Nordeste de 2026

Clube baiano briga na parte de cima tabela por competições internacionais

Wendel de Novais

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 11:42

Jogadores do Bahia erguendo a taça da Copa do Nordeste Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou a mudança na Copa do Nordeste que deve tirar o Bahia da competição em 2026. O anúncio aconteceu em um evento na sede da entidade no Rio de Janeiro na manhã desta quarta-feira (1º), onde foram divulgadas as mudanças no calendário do futebol brasileiro para triênio 2026-2029.

A provável ausência do clube baiano se dá por conta de uma nova regra: os times classificados para competições Conmebol não disputam o torneio. Como o Bahia briga na parte de cima da tabela no Brasileirão e deve se classificar, ao menos, para a Sulamericana, não poderia tentar conquistar o seu sexto título na competição.

Outro candidato à vaga na Sulamericana é o Ceará, que fez semifinal com o Bahia em 2025, e pode ficar de fora do regional, caso a posição na tabela se mantenha. Vitória, Fortaleza e Sport, por enquanto, não terão presença afetada, já que estão na zona de rebaixamento do Brasileirão, mas podem ficar de fora se subirem na tabela.