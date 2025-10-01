Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

CBF confirma mudança que deve tirar o Bahia da Copa do Nordeste de 2026

Clube baiano briga na parte de cima tabela por competições internacionais

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 11:42

Jogadores do Bahia erguendo a taça da Copa do Nordeste
Jogadores do Bahia erguendo a taça da Copa do Nordeste Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou a mudança na Copa do Nordeste que deve tirar o Bahia da competição em 2026. O anúncio aconteceu em um evento na sede da entidade no Rio de Janeiro na manhã desta quarta-feira (1º), onde foram divulgadas as mudanças no calendário do futebol brasileiro para triênio 2026-2029.

A provável ausência do clube baiano se dá por conta de uma nova regra: os times classificados para competições Conmebol não disputam o torneio. Como o Bahia briga na parte de cima da tabela no Brasileirão e deve se classificar, ao menos, para a Sulamericana, não poderia tentar conquistar o seu sexto título na competição.

Jogadores do Bahia erguendo a taça da Copa do Nordeste

Jogadores do Bahia erguendo a taça da Copa do Nordeste por Letícia Martins/EC Bahia
Jogadores do Bahia erguendo a taça da Copa do Nordeste por Letícia Martins/EC Bahia
Jogadores do Bahia erguendo a taça da Copa do Nordeste por Letícia Martins/EC Bahia
1 de 3
Jogadores do Bahia erguendo a taça da Copa do Nordeste por Letícia Martins/EC Bahia

Outro candidato à vaga na Sulamericana é o Ceará, que fez semifinal com o Bahia em 2025, e pode ficar de fora do regional, caso a posição na tabela se mantenha. Vitória, Fortaleza e Sport, por enquanto, não terão presença afetada, já que estão na zona de rebaixamento do Brasileirão, mas podem ficar de fora se subirem na tabela.

As mudanças nos regionais não param por aí. Além da Copa do Nordeste e da Copa Verde, que já existiam, haverá também a Copa Sul-Sudeste. A regra que exclui as equipes classificadas para os torneios da Conmebol vale também para os outros dois regionais do país. A Copa do Nordeste vai acontecer começa no dia 25 de março e termina no dia 7 de junho.

Leia mais

Imagem - No reencontro com Léo Condé, Vitória aposta no retrospecto contra o Ceará para reagir na Série A

No reencontro com Léo Condé, Vitória aposta no retrospecto contra o Ceará para reagir na Série A

Imagem - Bahia busca vaga no G-4 em confronto direto contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro

Bahia busca vaga no G-4 em confronto direto contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro

Imagem - Ex-jogador da Juventus denuncia ataques homofóbicos por usar saia

Ex-jogador da Juventus denuncia ataques homofóbicos por usar saia

Tags:

Esporte Futebol

Mais recentes

Imagem - Leila Pereira sugere exclusão do Flamengo de nova liga: 'Deveriam jogar sozinhos'

Leila Pereira sugere exclusão do Flamengo de nova liga: 'Deveriam jogar sozinhos'
Imagem - Flamengo pode ganhar Dia Nacional do Orgulho Rubro-Negro

Flamengo pode ganhar Dia Nacional do Orgulho Rubro-Negro
Imagem - Bahia busca vaga no G-4 em confronto direto contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro

Bahia busca vaga no G-4 em confronto direto contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro

MAIS LIDAS

Imagem - Saiba onde será o próximo mutirão para fazer a nova Carteira de Identidade de graça
01

Saiba onde será o próximo mutirão para fazer a nova Carteira de Identidade de graça

Imagem - 3 signos que podem receber dinheiro inesperado nos próximos dias
02

3 signos que podem receber dinheiro inesperado nos próximos dias

Imagem - Erro de funcionário faz mulher ganhar R$1,6 milhão na loteria
03

Erro de funcionário faz mulher ganhar R$1,6 milhão na loteria

Imagem - Carlinhos de Jesus levanta da cadeira de rodas e surpreende em dança
04

Carlinhos de Jesus levanta da cadeira de rodas e surpreende em dança