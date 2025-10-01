CBF confirma mudança que deve tirar o Bahia da Copa do Nordeste de 2026

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 1 de outubro de 2025 às 11:42
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou a mudança na Copa do Nordeste que deve tirar o Bahia da competição em 2026. O anúncio aconteceu em um evento na sede da entidade no Rio de Janeiro na manhã desta quarta-feira (1º), onde foram divulgadas as mudanças no calendário do futebol brasileiro para triênio 2026-2029.
A provável ausência do clube baiano se dá por conta de uma nova regra: os times classificados para competições Conmebol não disputam o torneio. Como o Bahia briga na parte de cima da tabela no Brasileirão e deve se classificar, ao menos, para a Sulamericana, não poderia tentar conquistar o seu sexto título na competição.
Jogadores do Bahia erguendo a taça da Copa do Nordeste
Outro candidato à vaga na Sulamericana é o Ceará, que fez semifinal com o Bahia em 2025, e pode ficar de fora do regional, caso a posição na tabela se mantenha. Vitória, Fortaleza e Sport, por enquanto, não terão presença afetada, já que estão na zona de rebaixamento do Brasileirão, mas podem ficar de fora se subirem na tabela.
As mudanças nos regionais não param por aí. Além da Copa do Nordeste e da Copa Verde, que já existiam, haverá também a Copa Sul-Sudeste. A regra que exclui as equipes classificadas para os torneios da Conmebol vale também para os outros dois regionais do país. A Copa do Nordeste vai acontecer começa no dia 25 de março e termina no dia 7 de junho.