Bahia busca vaga no G-4 em confronto direto contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro

Equipe poderá subir o quarto lugar do campeonato caso vença a partida

  • Foto do(a) author(a) Gilberto Barbosa

  • Gilberto Barbosa

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 06:00

Elenco do Bahia treinando em preparação para encarar o Botafogo
Elenco do Bahia treinando em preparação para encarar o Botafogo Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Após bater o Palmeiras, no último domingo, o Bahia está no Rio de Janeiro, onde hoje enfrenta o Botafogo pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. No duelo, o tricolor enfrenta um adversário direto na briga por uma vaga na Copa Libertadores da América. A bola rola no Estádio Nilton Santos, às 21h30.

O triunfo contra a equipe paulista encerrou um jejum de um mês sem resultados positivos na Série A. Atualmente na 6ª posição, o Esquadrão está empatado em pontos com o adversário desta quarta-feira, que leva vantagem no saldo de gols. Caso vença a partida, a equipe poderá retornar ao G-4 da competição, caso o Mirassol, que está em 4º, seja derrotado pelo Bragantino, em partida programada para começar às 19h.

Último treino do Bahia antes de encarar o Botafogo

Para isso, o time deverá superar uma sequência de três jogos sem vencer fora de casa no Brasileirão. A última vitória ocorreu no dia 16 de agosto, quando bateu o Corinthians, por 3x1. Desde então, o tricolor empatou com o Ceará e perdeu para Mirassol e Vasco. A equipe tem a oitava melhor campanha como visitante do torneio, com três triunfos, quatro empates e cinco derrotas, um aproveitamento de 36,1%.

“Temos uma partida muito difícil. Precisamos administrar os tempos e sermos fortes tanto em casa como fora. A confiança do grupo sempre existiu, acreditamos muito em nós e a torcida sempre responde quando precisamos”, disse o zagueiro Ramos Mingo, em entrevista coletiva.

Se o Bahia conseguiu afastar qualquer indício de crise na última rodada, o mesmo não pode ser dito do Botafogo. O alvinegro venceu apenas um dos últimos cinco jogos no campeonato e foi derrotado no clássico contra o Fluminense, por 2x0, no último domingo. O momento ruim rendeu protestos de torcedores em frente ao Estádio Nilton Santos, com críticas ao proprietário do clube, o norte-americano John Textor.

Apesar de equilibrado, o histórico do confronto no Rio de Janeiro é favorável ao Botafogo. Os times se enfrentaram 27 vezes, com dez triunfos cariocas, dez empates e sete vitórias baianas. O ano de 2024 rendeu bons resultados para o Bahia em terras cariocas, com um triunfo por 2x1, pelo Brasileirão, e um empate por 1x1 pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

No primeiro turno de 2025, o Esquadrão contou com o gol de Cauly para vencer por 1x0 na Arena Fonte Nova.

O time baiano terá oito desfalques para o duelo. O volante Acevedo recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso. Além do uruguaio, o tricolor também não conta com Caio Alexandre, Erick, Kanu, Ruan Pablo, David Duarte, Erick Pulga e João Paulo, que seguem vetados pelo departamento médico. Com isso, quem pode ganhar oportunidade é Sidney, formado na base do clube e que foi relacionado para a partida.

“Temos que fazer a nossa parte e vencer. Jogos assim é o que vão nos firmar na parte de cima da tabela. Somos uma equipe que quer coisas grandes na temporada. Seguir evoluindo ao longo dos anos. São esses jogos que mostram que a gente pode alcançar os objetivos”, disse o atacante Ademir após a partida passada.

