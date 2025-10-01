JOGO DE SEIS PONTOS

Bahia busca vaga no G-4 em confronto direto contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro

Equipe poderá subir o quarto lugar do campeonato caso vença a partida

Gilberto Barbosa

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 06:00

Elenco do Bahia treinando em preparação para encarar o Botafogo Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Após bater o Palmeiras, no último domingo, o Bahia está no Rio de Janeiro, onde hoje enfrenta o Botafogo pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. No duelo, o tricolor enfrenta um adversário direto na briga por uma vaga na Copa Libertadores da América. A bola rola no Estádio Nilton Santos, às 21h30.

O triunfo contra a equipe paulista encerrou um jejum de um mês sem resultados positivos na Série A. Atualmente na 6ª posição, o Esquadrão está empatado em pontos com o adversário desta quarta-feira, que leva vantagem no saldo de gols. Caso vença a partida, a equipe poderá retornar ao G-4 da competição, caso o Mirassol, que está em 4º, seja derrotado pelo Bragantino, em partida programada para começar às 19h.

Para isso, o time deverá superar uma sequência de três jogos sem vencer fora de casa no Brasileirão. A última vitória ocorreu no dia 16 de agosto, quando bateu o Corinthians, por 3x1. Desde então, o tricolor empatou com o Ceará e perdeu para Mirassol e Vasco. A equipe tem a oitava melhor campanha como visitante do torneio, com três triunfos, quatro empates e cinco derrotas, um aproveitamento de 36,1%.

“Temos uma partida muito difícil. Precisamos administrar os tempos e sermos fortes tanto em casa como fora. A confiança do grupo sempre existiu, acreditamos muito em nós e a torcida sempre responde quando precisamos”, disse o zagueiro Ramos Mingo, em entrevista coletiva.

Se o Bahia conseguiu afastar qualquer indício de crise na última rodada, o mesmo não pode ser dito do Botafogo. O alvinegro venceu apenas um dos últimos cinco jogos no campeonato e foi derrotado no clássico contra o Fluminense, por 2x0, no último domingo. O momento ruim rendeu protestos de torcedores em frente ao Estádio Nilton Santos, com críticas ao proprietário do clube, o norte-americano John Textor.

Apesar de equilibrado, o histórico do confronto no Rio de Janeiro é favorável ao Botafogo. Os times se enfrentaram 27 vezes, com dez triunfos cariocas, dez empates e sete vitórias baianas. O ano de 2024 rendeu bons resultados para o Bahia em terras cariocas, com um triunfo por 2x1, pelo Brasileirão, e um empate por 1x1 pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

No primeiro turno de 2025, o Esquadrão contou com o gol de Cauly para vencer por 1x0 na Arena Fonte Nova.

O time baiano terá oito desfalques para o duelo. O volante Acevedo recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso. Além do uruguaio, o tricolor também não conta com Caio Alexandre, Erick, Kanu, Ruan Pablo, David Duarte, Erick Pulga e João Paulo, que seguem vetados pelo departamento médico. Com isso, quem pode ganhar oportunidade é Sidney, formado na base do clube e que foi relacionado para a partida.