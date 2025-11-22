Acesse sua conta
Bahia x Vasco: onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

Válida pela 35ª rodada da Série A, a partida ocorre neste domingo (23/11), às 16h (de Brasília), na Arena Fonte Nova

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 22 de novembro de 2025 às 18:00

Vasco 3x1 Bahia - 16ª rodada Brasileirão 2025
Vasco 3x1 Bahia - 16ª rodada Brasileirão 2025 Crédito: Rafael Rodrigues/EC bahia

Bahia e Vasco da Gama se enfrentam neste domingo (23/11), às 16h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2025. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações.

Onde assistir Bahia x Vasco ao vivo

A partida entre Bahia e Vasco terá transmissão ao vivo pela Globo (TV aberta), Premiere (pay-per-view) e ge TV (YouTube).

Relembre os últimos jogos entre Bahia x Vasco

Vasco 3x1 Bahia - 16ª rodada Série A 2025 por Rafael Rodrigues/EC bahia
Vasco 3x2 Bahia - 31ª rodada Série A 2024 por Leticia Martins/EC Bahia
Bahia 2x1 Vasco - 12ª rodada Série A 2024 por Paula Fróes/CORREIO
Bahia 1x1 Vasco - 22ª rodada Série A 2023 por Felipe Oliveira/EC Bahia
Vasco 0x1 Bahia - 3ª rodada Série A 2023 por Rafael Machado/EC Bahia
Bahia 2x1 Vasco - 26ª rodada Série B 2022 por San Júnior/EC Bahia
1 de 6
Vasco 3x1 Bahia - 16ª rodada Série A 2025 por Rafael Rodrigues/EC bahia

Bahia

Sem vencer há três partidas, o Bahia vem de derrota para o Fortaleza e ocupa a 7ª colocação com 53 pontos. O time tem apenas um desfalque certo: Mateo Sanabria, com lesão no ligamento cruzado posterior do joelho esquerdo. Em compensação, Michel Araújo retorna após cumprir suspensão.

Vasco

O Vasco vem de quatro derrotas consecutivas e caiu para a 13ª posição, com 42 pontos. A equipe tem duas baixas recentes: Philippe Coutinho (suspenso) e Victor Luís (protocolo de concussão). Lucas Piton, apesar do mal-estar, não deve ser problema. Devem retornar ao time Paulo Henrique, Carlos Cuesta e Andrés Gómez. Seguem fora por lesão: Jair, Adson, Benjamín Garré e Paulo Ricardo.

LEIA MAIS 

Com desfalque na zaga, Bahia inicia preparação para encarar o Vasco na Fonte Nova

Bahia aposta em 13 anos de invencibilidade contra o Vasco para voltar a vencer na Série A

Bahia negocia renovação de contrato com Ruan Pablo, destaque do Brasil Sub-17

Ceni detona postura do Bahia e diz que time 'marcou com o olho': 'Ridículo'

Chances do Bahia de vaga direta na Libertadores despencam após derrota em casa; veja números

Prováveis escalações de Bahia x Vasco

Bahia: Ronaldo; Gilberto, Kanu, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Erick (Michel Araújo); Ademir, Erick Pulga e Willian José. Técnico: Rogério Ceni. 

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Cauan Barros, Tchê Tchê e Matheus França; Andrés Gómez, Nuno Moreira e Rayan. Técnico: Fernando Diniz.

Ficha do Jogo

  • Jogo: Bahia x Vasco
  • Campeonato: Brasileirão Série A 2025
  • Rodada: 35ª rodada
  • Data: Domingo, 23 de novembro de 2025
  • Horário: 16h (de Brasília)
  • Local: Arena Fonte Nova, Salvador - BA
  • Onde assistir: Globo (TV aberta), Premiere (pay-per-view), ge TV (YouTube)

Arbitragem

  • Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)
  • Asssitentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Leone Carvalho Rocha (GO)
  • VAR: Daiane Muniz (SP)

