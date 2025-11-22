Bahia x Vasco: onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 22 de novembro de 2025 às 18:00
Bahia e Vasco da Gama se enfrentam neste domingo (23/11), às 16h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2025. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações.
A partida entre Bahia e Vasco terá transmissão ao vivo pela Globo (TV aberta), Premiere (pay-per-view) e ge TV (YouTube).
Relembre os últimos jogos entre Bahia x Vasco
Sem vencer há três partidas, o Bahia vem de derrota para o Fortaleza e ocupa a 7ª colocação com 53 pontos. O time tem apenas um desfalque certo: Mateo Sanabria, com lesão no ligamento cruzado posterior do joelho esquerdo. Em compensação, Michel Araújo retorna após cumprir suspensão.
O Vasco vem de quatro derrotas consecutivas e caiu para a 13ª posição, com 42 pontos. A equipe tem duas baixas recentes: Philippe Coutinho (suspenso) e Victor Luís (protocolo de concussão). Lucas Piton, apesar do mal-estar, não deve ser problema. Devem retornar ao time Paulo Henrique, Carlos Cuesta e Andrés Gómez. Seguem fora por lesão: Jair, Adson, Benjamín Garré e Paulo Ricardo.
Bahia: Ronaldo; Gilberto, Kanu, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Erick (Michel Araújo); Ademir, Erick Pulga e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.
Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Cauan Barros, Tchê Tchê e Matheus França; Andrés Gómez, Nuno Moreira e Rayan. Técnico: Fernando Diniz.