Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Com desfalque na zaga, Bahia inicia preparação para encarar o Vasco na Fonte Nova

Após deixar o jogo contra o Fortaleza sentindo a coxa, David Duarte ficou em tratamento na reapresenção do Esquadrão

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 18:15

David Duarte pode reforçar o time contra o Flamengo
David Duarte ficou em tratamento na reapresenção do Esquadrão Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Sem tempo para descansar após a derrota para o Fortaleza, o elenco do Bahia se reapresentou na tarde desta sexta-feira (21), no CT Evaristo de Macedo. O Esquadrão iniciou a preparação para encarar o Vasco, neste domingo (23), às 16h, na Arena Fonte Nova pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os titulares contra o Leão do Pici ficaram apenas entre academia e fisioterapia no dia de trabalho. Enquanto isso, o restante do grupo, após trabalho na sala de musculação, foi para o campo 2 e participou de um treinamento tático, que contou com a presença de alguns Pivetes de Aço.

Relembre todos os jogos do Bahia no Brasileirão

1ª rodada - Bahia 1 x 1 Corinthians por Rafael Rodrigues/EC Bahia
2ª rodada - Santos 2 x 2 Bahia por Letícia Martins I EC Bahia
3ª rodada - Bahia 1 x 1 Mirassol  por Letícia Martins/EC Bahia
4ª rodada - Cruzeiro 3 x 0 Bahia por Rafael Rodrigues I EC Bahia
5ª rodada - Bahia 1 x 0 Ceará por Rafael Rodrigues I EC Bahia
6ª rodada - Palmeiras 0 x 1 Bahia por Rafael Rodrigues/EC Bahia
7ª rodada - Bahia 1 x 0 Botafogo por Letícia Martins/EC Bahia
8ª rodada - Flamengo 1 x 0 Bahia por Gilvan de Souza / Flamengo
9ª rodada - Bahia 2 x 1  Vitória por Arisson Marinho/CORREIO
10ª rodada - Grêmio 1 x 0 Bahia por Rafael Rodrigues/E.C. Bahia
11ª rodada - Bahia 2 x 1 São Paulo por Rafael Rodrigues/EC Bahia
12ª rodada- Bragantino 0 x 3 Bahia por Rafael Rodrigues / EC Bahia
13ª rodada - Bahia 2 x 1 Atlético-MG por Letícia Martins/EC Bahia
15ª rodada - Fortaleza 1 x 1 Bahia por Rafael Rodrigues/EC Bahia
17ª rodada - Bahia 3 x 0 Juventude por Rafael Rodrigues/EC Bahia
18ª rodada - Sport 0 x 0 Bahia por Letícia Martins/EC Bahia
19ª rodada - Bahia 3 x 3 Fluminense  por Divulgação/EC Bahia
20ª rodada - Corinthians 1x2 Bahia por Letícia Martins/EC Bahia
21ª rodada - Bahia 2x0 Santos  por Rafael Rodrigues/EC Bahia
22ª rodada - Mirassol 5x1 Bahia por Letícia Martins e Rafael Rodrigues/ EC Bahia
23ª rodada - Bahia 1x2 Cruzeiro  por Letícia Martins e Rafael Rodrigues/ EC Bahia
24ª rodada - Ceará 1x1 Bahia  por Letícia Martins e Rafael Rodrigues/ EC Bahia
16ª rodada - Vaco 3x1 Bahia  por Rafael Rodrigues/EC Bahia
25ª rodada - Bahia 1x0 Palmeiras  por Rafael Rodrigues/EC Bahia
 26ª rodada - Botafogo 2x1 Bahia  por Letícia Martins/EC Bahia
27ª rodada - Bahia 1x0 Flamengo  por Letícia Martins/EC Bahia
28ª rodada - Vitória x Bahia  por Arisson Marinho/CORREIO
29ª rodada - Bahia x Grêmio  por Letícia Martins/EC Bahia
14ª rodada - Bahia 1x0 Internacional  por Rafael Rodrigues/EC Bahia
30ª rodada - Bahia x São Paulo por Rafael Rodrigues/E.C. Bahia
31ª rodada - Bahia 2x1 Bragantino por Letícia Martins/EC Bahia
32ª rodada - Atlético-MG 3x0 Bahia por Rafael Rodrigues/EC Bahia
33ª rodada - Internacional 2x2 Bahia  por Rafael Rodrigues/E.C. Bahia
34ª rodada - Bahia 2x3 Fortaleza  por Leticia Martins/EC Bahia
1 de 34
1ª rodada - Bahia 1 x 1 Corinthians por Rafael Rodrigues/EC Bahia

Substituído no segundo tempo contra o Fortaleza sentindo dores na coxa, David Darte ficou em tratamento, assim como o atacante Sanabria. Os dois serão os únicos desfalques de Rogério Ceni para o duelo contra o Vasco, já que o treinador conta com o retorno de Michel Araújo após o uruguaio cumprir suspensão.

LEIA MAIS 

Atacante do Bahia decide com dois gols e garante Brasil na semifinal do Mundial Sub-17

Bahia negocia renovação de contrato com Ruan Pablo, destaque do Brasil Sub-17

Sem cumprir exigências, Mirassol pode perder vaga na Libertadores e beneficiar Bahia

Ceni detona postura do Bahia e diz que time 'marcou com o olho': 'Ridículo'

Chances do Bahia de vaga direta na Libertadores despencam após derrota em casa; veja números

Na manhã deste sábado (22), o Esquadrão volta aos trabalhos na Cidade Tricolor e finaliza a preparação para encarar o clube carioca. Há três rodadas sem vencer, o Esquadrão despencou duas posições e está em 7º, com 53 pontos, precisando vencer para seguir firme na luta por vaga direta para a Libertadores.

Mais recentes

Imagem - Coletivo marca reapresentação do Vitória antes do jogo contra o Sport

Coletivo marca reapresentação do Vitória antes do jogo contra o Sport
Imagem - Veja o que o Vitória precisa fazer nas rodadas finais da Série A para escapar do rebaixamento

Veja o que o Vitória precisa fazer nas rodadas finais da Série A para escapar do rebaixamento
Imagem - Atacante do Bahia decide com dois gols e garante Brasil na semifinal do Mundial Sub-17

Atacante do Bahia decide com dois gols e garante Brasil na semifinal do Mundial Sub-17

MAIS LIDAS

Imagem - Sem cumprir exigências, Mirassol pode perder vaga na Libertadores e beneficiar Bahia
01

Sem cumprir exigências, Mirassol pode perder vaga na Libertadores e beneficiar Bahia

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta sexta (21 de novembro) é A Lua: um dia de sensibilidade, intuição e emoções à flor da pele
02

Carta do Baralho Cigano desta sexta (21 de novembro) é A Lua: um dia de sensibilidade, intuição e emoções à flor da pele

Imagem - Sessão da Tarde exibe história de superação baseada em fatos reais nesta sexta-feira (21)
03

Sessão da Tarde exibe história de superação baseada em fatos reais nesta sexta-feira (21)

Imagem - 3 signos sentem a vida destravar de vez a partir desta sexta-feira (21 de novembro)
04

3 signos sentem a vida destravar de vez a partir desta sexta-feira (21 de novembro)