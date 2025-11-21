DE VOLTA AO TRABALHO

Com desfalque na zaga, Bahia inicia preparação para encarar o Vasco na Fonte Nova

Após deixar o jogo contra o Fortaleza sentindo a coxa, David Duarte ficou em tratamento na reapresenção do Esquadrão

Pedro Carreiro

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 18:15

David Duarte ficou em tratamento na reapresenção do Esquadrão Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Sem tempo para descansar após a derrota para o Fortaleza, o elenco do Bahia se reapresentou na tarde desta sexta-feira (21), no CT Evaristo de Macedo. O Esquadrão iniciou a preparação para encarar o Vasco, neste domingo (23), às 16h, na Arena Fonte Nova pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os titulares contra o Leão do Pici ficaram apenas entre academia e fisioterapia no dia de trabalho. Enquanto isso, o restante do grupo, após trabalho na sala de musculação, foi para o campo 2 e participou de um treinamento tático, que contou com a presença de alguns Pivetes de Aço.

Substituído no segundo tempo contra o Fortaleza sentindo dores na coxa, David Darte ficou em tratamento, assim como o atacante Sanabria. Os dois serão os únicos desfalques de Rogério Ceni para o duelo contra o Vasco, já que o treinador conta com o retorno de Michel Araújo após o uruguaio cumprir suspensão.