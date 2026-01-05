Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Grupo acerta números sorteados na Mega da Virada, mas perde prêmio por não repetir jogo

Se aposta feita em 2024 tivesse se repetido, grupo poderia ter ganhado o sorteio

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 15:01

Números sorteados da Mega da Virada 2026
Números sorteados da Mega da Virada 2025 Crédito: Reprodução

O grupo de apostadores de Cachoeira Dourada, no sul de Goiás, que viralizou por investir R$ 13 milhões em bolões na Mega da Virada, voltou a chamar atenção em todo o Brasil. O organizador, Glaciel Andrade, sargento da Polícia Militar, divulgou que o grupo acertou todas as seis dezenas sorteadas, mas a aposta foi feita na Mega da Virada de 2024. 

Nas redes sociais, Glaciel Andrade lamentou não ter repetido a sequência de números na última edição do sorteio. "Olha o jogo da Mega da Virada que fizemos o ano passado [2024] e, se tivéssemos repetido este ano, nós teríamos acertado os seis números", escreveu. O sargento acumula mais de 10 mil seguidores no Instagram, rede social em que divulga o resultado dos jogos. 

Quais apostas mais ganharam dinheiro na Mega da Virada na Bahia?

Boninal | Bolão | 100 cotas | R$ 95.451,00 por Reprodução
Eunápolis | Bolão | 24 cotas | R$ 71.588,40 por Joédson Alves/Agência Brasil
Salvador | Bolão | 30 cotas | R$ 59.657,10 por Reprodução
Feira de Santana | Bolão | 37 cotas | R$ 59.656,95 por Agência Brasil
Camamu | Bolão | 10 cotas | R$ 47.725,60 por Agência Brasil
Camaçari | Bolão | 95 cotas | R$ 47.725,15 por Agência Brasil/Antônio Cruz
1 de 6
Boninal | Bolão | 100 cotas | R$ 95.451,00 por Reprodução

Em 2025, a Caixa Econômica Federal pagou pelo prêmio principal o valor de R$ 1,09 bilhão - o maior volume da história dos sorteios. O prêmio foi dividido entre seis apostas. As dezenas sorteadas foram: 09 – 13 – 21 – 32 – 33 – 59. Confira o 

O grupo de Glaciel Andrade levou para casa R$ 1.181.124,62, referentes aos prêmios da quadra e quina do jogo lotérico. Os valores obtidos com os bolões serão divididos entre três subgrupos. Um deles possui 300 participantes, enquanto os outros dois têm 100 cada. Segundo a esposa do sargento da Polícia Militar Glaciel Andrade, Lorena Mendes, os valores serão distribuídos conforme o ganho do grupo. 

Leia mais

Imagem - Avô de Neymar ganhou na Mega-Sena e gastou prêmio todo em apenas dois meses

Avô de Neymar ganhou na Mega-Sena e gastou prêmio todo em apenas dois meses

Imagem - Aposta baiana fatura R$ 95 mil na Mega da Virada; veja os maiores prêmios

Aposta baiana fatura R$ 95 mil na Mega da Virada; veja os maiores prêmios

Imagem - Oitenta e nove apostas baianas acertam quina da Mega da Virada na Bahia; veja resultado

Oitenta e nove apostas baianas acertam quina da Mega da Virada na Bahia; veja resultado

O bolão Jogo Milhão teve cotas no valor de R$ 2.280, o Super Bolão teve cotas de R$ 1.956, e o bolão Amigos Sargento Glaciel teve cotas de R$ 900. O grupo conseguiu acertar 2 mil quadras e 45 quinas. Com as quadras, eles vão levar cerca de R$ 433 mil, e com as quinas, um pouco mais de R$ 536 mil.

Mais recentes

Imagem - Novos radares com IA flagram uso de celular e falta de cinto de segurança a até 300km/h

Novos radares com IA flagram uso de celular e falta de cinto de segurança a até 300km/h
Imagem - Corpos de quatro amigos que estavam desaparecidos são achados amarrados

Corpos de quatro amigos que estavam desaparecidos são achados amarrados
Imagem - Amiga que deixou jovem para trás em trilha chora e revela que saiu de casa: 'Medo de fazerem maldade comigo'

Amiga que deixou jovem para trás em trilha chora e revela que saiu de casa: 'Medo de fazerem maldade comigo'

MAIS LIDAS

Imagem - Após denúncia de assédio, cerca de 400 trabalhadores da limpeza serão demitidos por terceirizada Ufba
01

Após denúncia de assédio, cerca de 400 trabalhadores da limpeza serão demitidos por terceirizada Ufba

Imagem - Após Mega da Virada, próximo sorteio da Mega-Sena tem prêmio milionário
02

Após Mega da Virada, próximo sorteio da Mega-Sena tem prêmio milionário

Imagem - Jovem explica por que deixou amigo para trás em trilha: 'Meu estilo de vida'
03

Jovem explica por que deixou amigo para trás em trilha: 'Meu estilo de vida'

Imagem - O amor começa a fluir: 5 signos entram em uma fase de mais estabilidade e conexão
04

O amor começa a fluir: 5 signos entram em uma fase de mais estabilidade e conexão