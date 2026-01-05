AZAR

Grupo acerta números sorteados na Mega da Virada, mas perde prêmio por não repetir jogo

Se aposta feita em 2024 tivesse se repetido, grupo poderia ter ganhado o sorteio

Maysa Polcri

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 15:01

Números sorteados da Mega da Virada 2025 Crédito: Reprodução

O grupo de apostadores de Cachoeira Dourada, no sul de Goiás, que viralizou por investir R$ 13 milhões em bolões na Mega da Virada, voltou a chamar atenção em todo o Brasil. O organizador, Glaciel Andrade, sargento da Polícia Militar, divulgou que o grupo acertou todas as seis dezenas sorteadas, mas a aposta foi feita na Mega da Virada de 2024.

Nas redes sociais, Glaciel Andrade lamentou não ter repetido a sequência de números na última edição do sorteio. "Olha o jogo da Mega da Virada que fizemos o ano passado [2024] e, se tivéssemos repetido este ano, nós teríamos acertado os seis números", escreveu. O sargento acumula mais de 10 mil seguidores no Instagram, rede social em que divulga o resultado dos jogos.

Em 2025, a Caixa Econômica Federal pagou pelo prêmio principal o valor de R$ 1,09 bilhão - o maior volume da história dos sorteios. O prêmio foi dividido entre seis apostas. As dezenas sorteadas foram: 09 – 13 – 21 – 32 – 33 – 59.

O grupo de Glaciel Andrade levou para casa R$ 1.181.124,62, referentes aos prêmios da quadra e quina do jogo lotérico. Os valores obtidos com os bolões serão divididos entre três subgrupos. Um deles possui 300 participantes, enquanto os outros dois têm 100 cada. Segundo a esposa do sargento da Polícia Militar Glaciel Andrade, Lorena Mendes, os valores serão distribuídos conforme o ganho do grupo.