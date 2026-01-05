LOTERIA

Oitenta e nove apostas baianas acertam quina da Mega da Virada na Bahia; veja resultado

Valores chegam a R$ 95 mil

Esther Morais

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 10:36

Sorteio da Mega da Virada de 2025 Crédito: Reprodução

Oitenta e nove apostas feitas na Bahia acertaram a quina da Mega da Virada, sorteada no último dia 1º, e faturaram prêmios que variam entre R$ 11 mil e R$ 95 mil. O valor recebido depende da quantidade de dezenas apostadas e do tipo de jogo. As cidades com mais apostas premiadas foram Salvador, com 26 bilhetes vencedores, seguida por Feira de Santana (8) e Camaçari (6).

O maior prêmio da quina no estado saiu para Boninal, no interior da Bahia. A aposta foi um bolão com 100 cotas, que vai dividir R$ 95.451,00 entre os participantes. Em seguida, aparece um bolão registrado em Eunápolis, com 24 cotas, que vai repartir cerca de R$ 71 mil. Em Salvador, um bolão com 30 cotas levou R$ 59.657,10.

A maioria das apostas premiadas, no entanto, foi do tipo simples, com prêmio padrão de aproximadamente R$ 11.931,42.

Quem ganhou a Mega da Virada?

O resultado do concurso 2955 da Mega da Virada foi: 59, 21, 32, 13, 33 e 09.

Ao todo, seis apostas acertaram as seis dezenas e vão dividir o prêmio de R$ 1,09 bilhão, o maior já pago na história da Mega-Sena. Cada vencedor vai receber cerca de R$ 181 milhões.

As apostas vencedoras da sena foram registradas em diferentes cidades do país. Em Belo Horizonte (MG), o jogo foi feito pelos canais eletrônicos, com nove números marcados. Em João Pessoa (PB), a aposta foi simples, com seis dezenas, registrada presencialmente. Já no Rio de Janeiro (RJ) e em São Paulo (SP), os bilhetes vencedores também foram feitos de forma online, ambos em apostas simples.

Como sacar o prêmio

O prêmio pode ser retirado em qualquer casa lotérica credenciada ou em agências da Caixa Econômica Federal. Para valores acima de R$ 2.259,20, o pagamento é feito exclusivamente nas agências da Caixa, mediante apresentação de documento de identidade original com CPF e do recibo da aposta premiada.

Valores iguais ou superiores a R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis após a solicitação na agência.

Para apostas realizadas pelo site ou aplicativo, prêmios líquidos de até R$ 1.581,44 (valor bruto de R$ 2.259,20) podem ser recebidos em casas lotéricas, agências da Caixa ou por transferência.