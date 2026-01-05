Acesse sua conta
Oitenta e nove apostas baianas acertam quina da Mega da Virada na Bahia; veja resultado

Valores chegam a R$ 95 mil

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 10:36

Sorteio da Mega da Virada de 2025
Sorteio da Mega da Virada de 2025 Crédito: Reprodução

Oitenta e nove apostas feitas na Bahia acertaram a quina da Mega da Virada, sorteada no último dia 1º, e faturaram prêmios que variam entre R$ 11 mil e R$ 95 mil. O valor recebido depende da quantidade de dezenas apostadas e do tipo de jogo. As cidades com mais apostas premiadas foram Salvador, com 26 bilhetes vencedores, seguida por Feira de Santana (8) e Camaçari (6).

Quais apostas mais ganharam dinheiro na Mega da Virada na Bahia?

Boninal | Bolão | 100 cotas | R$ 95.451,00 por Reprodução
Eunápolis | Bolão | 24 cotas | R$ 71.588,40 por Joédson Alves/Agência Brasil
Salvador | Bolão | 30 cotas | R$ 59.657,10 por Reprodução
Feira de Santana | Bolão | 37 cotas | R$ 59.656,95 por Agência Brasil
Camamu | Bolão | 10 cotas | R$ 47.725,60 por Agência Brasil
Camaçari | Bolão | 95 cotas | R$ 47.725,15 por Agência Brasil/Antônio Cruz
1 de 6
Boninal | Bolão | 100 cotas | R$ 95.451,00 por Reprodução

O maior prêmio da quina no estado saiu para Boninal, no interior da Bahia. A aposta foi um bolão com 100 cotas, que vai dividir R$ 95.451,00 entre os participantes. Em seguida, aparece um bolão registrado em Eunápolis, com 24 cotas, que vai repartir cerca de R$ 71 mil. Em Salvador, um bolão com 30 cotas levou R$ 59.657,10.

A maioria das apostas premiadas, no entanto, foi do tipo simples, com prêmio padrão de aproximadamente R$ 11.931,42.

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa

1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi
2. Aposte com mais dezenas (se puder) por Arquivo Agência Brasil
3. Participe de bolões por Shutterstock
4. Evite combinações óbvias por Shutterstock
5. Seja consistente, mas defina um limite (apostar com frequência aumenta as chances ao longo do tempo, mas é fundamental ter disciplina financeira) por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
1 de 5
1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi

Quem ganhou a Mega da Virada? 

O resultado do concurso 2955 da Mega da Virada foi: 59, 21, 32, 13, 33 e 09.

Ao todo, seis apostas acertaram as seis dezenas e vão dividir o prêmio de R$ 1,09 bilhão, o maior já pago na história da Mega-Sena. Cada vencedor vai receber cerca de R$ 181 milhões.

As apostas vencedoras da sena foram registradas em diferentes cidades do país. Em Belo Horizonte (MG), o jogo foi feito pelos canais eletrônicos, com nove números marcados. Em João Pessoa (PB), a aposta foi simples, com seis dezenas, registrada presencialmente. Já no Rio de Janeiro (RJ) e em São Paulo (SP), os bilhetes vencedores também foram feitos de forma online, ambos em apostas simples.

Como sacar o prêmio

O prêmio pode ser retirado em qualquer casa lotérica credenciada ou em agências da Caixa Econômica Federal. Para valores acima de R$ 2.259,20, o pagamento é feito exclusivamente nas agências da Caixa, mediante apresentação de documento de identidade original com CPF e do recibo da aposta premiada.

Valores iguais ou superiores a R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis após a solicitação na agência.

Para apostas realizadas pelo site ou aplicativo, prêmios líquidos de até R$ 1.581,44 (valor bruto de R$ 2.259,20) podem ser recebidos em casas lotéricas, agências da Caixa ou por transferência.

O prazo para retirada do prêmio é de 90 dias a partir da data do sorteio. Após esse período, os valores não resgatados são repassados ao Tesouro Nacional e destinados ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

