Vencedor da Mega da Virada ainda não resgatou prêmio e pode perder R$ 181 milhões

Das seis apostas ganhadores, cinco já pegaram o valor milionário

Esther Morais

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 07:12

Mega da Virada Crédito: Joédson Alves/Agência Brasil

Um dos seis ganhadores da Mega da Virada ainda não procurou a Caixa Econômica Federal para sacar o prêmio de R$ 181,8 milhões. A aposta é simples, custou R$ 6 e foi registrada na lotérica Viva Sorte, no bairro de Mangabeira, em João Pessoa (PB).

Segundo a Caixa, o jogo foi individual, com a marcação de seis dezenas, exatamente os números sorteados no concurso realizado na quinta-feira (1º). Por se tratar de um valor elevado, o resgate do prêmio só pode ser feito em uma agência do banco.

Além da aposta de João Pessoa, outras cinco dividiram o prêmio total da Mega da Virada, que ultrapassou R$ 1 bilhão. Cada vencedor ficou com pouco mais de R$ 181 milhões. As apostas premiadas foram registradas em São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG), Ponta Porã (MS), Franco da Rocha (SP) e João Pessoa (PB), com jogos feitos de forma presencial e online.

O prazo para sacar o prêmio é de até 90 dias após a data do sorteio. Caso o valor não seja resgatado dentro desse período, o dinheiro é repassado ao Tesouro Nacional e destinado ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).