Após Mega da Virada, próximo sorteio da Mega-Sena tem prêmio milionário

Esther Morais
Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 09:19
Após o sorteio bilionário da Mega da Virada, a Mega-Sena vai sortear na terça-feira (6) mais uma bolada. A previsão é que o vencedor ganhe até R$ 3,5 milhões, se acertar as cinco dezenas sorteadas.
As apostas podem ser feitas em casas lotéricas credenciadas ou pelos canais digitais da Caixa, no site das Loterias Caixa e no aplicativo oficial, disponível para Android e iOS. Para apostar online, é necessário realizar um cadastro com dados pessoais no primeiro acesso.
Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa
A aposta mínima da Mega-Sena, com seis números, custa R$ 6. Quanto mais dezenas forem marcadas, maior o valor do jogo e também as chances de ganhar. Os sorteios da Mega-Sena acontecem três vezes por semana, às terças, quintas e sábados, a partir das 21h.
Seis apostas acertaram as seis dezenas da Mega da Virada 2025, sorteada na quinta-feira (1º), e dividiram o prêmio de R$ 1,09 bilhão, o maior da história do concurso. Cada vencedor ficou com cerca de R$ 181 milhões.
As apostas premiadas foram registradas em diferentes cidades do país. Em Belo Horizonte (MG), o jogo vencedor foi feito pelos canais eletrônicos, com nove números marcados. Em João Pessoa (PB), a aposta foi simples, com seis dezenas, registrada presencialmente. No Rio de Janeiro (RJ) e em São Paulo (SP), os bilhetes vencedores também foram feitos de forma online, ambos em apostas simples.
Veja de onde saíram as apostas vencedoras
Já em Ponta Porã (MS), o prêmio saiu para um bolão com dez cotas. Em Franco da Rocha (SP), outro bolão levou a bolada, com 18 cotas e 14 números apostados, registrado em uma lotérica da cidade.