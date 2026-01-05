SORTE

Aposta baiana fatura R$ 95 mil na Mega da Virada; veja os maiores prêmios

Ao todo, 89 apostas feitas na Bahia acertaram a quina

Esther Morais

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 11:15

Mega da Virada Crédito: Joédson Alves/Agência Brasil

Uma aposta registrada na Bahia faturou R$ 95.451,00 ao acertar a quina da Mega da Virada, sorteada no último dia 1º. O maior prêmio do estado saiu para Boninal, na região da Chapada Diamantina, por meio de um bolão com 100 cotas. Se o valor for dividido igualmente, cada participante receberá cerca de R$ 954,51.

Quais apostas mais ganharam dinheiro na Mega da Virada na Bahia?

Ao todo, 89 jogos feitos na Bahia acertaram cinco dezenas e receberam prêmios que variam entre R$ 11 mil e R$ 95 mil, conforme a quantidade de dezenas marcadas e o tipo de aposta. A maioria dos bilhetes premiados é do tipo simples, com valor padrão de R$ 11.931,42.

Maiores prêmios da quina na Bahia

Boninal | Bolão | 100 cotas | R$ 95.451,00

Eunápolis | Bolão | 24 cotas | R$ 71.588,40

Salvador | Bolão | 30 cotas | R$ 59.657,10

Feira de Santana | Bolão | 37 cotas | R$ 59.656,95

Camamu | Bolão | 10 cotas | R$ 47.725,60

Camaçari | Bolão | 95 cotas | R$ 47.725,15

Quem ganhou a Mega da Virada?

O resultado do concurso 2955 da Mega da Virada foi: 59, 21, 32, 13, 33 e 09.

Seis apostas acertaram as seis dezenas e vão dividir o prêmio de R$ 1,09 bilhão, o maior já pago na história da Mega-Sena. Cada vencedor vai receber cerca de R$ 181 milhões.

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa

As apostas vencedoras foram registradas em diferentes cidades do país. Em Belo Horizonte (MG), o jogo foi feito pelos canais eletrônicos, com nove números marcados. Em João Pessoa (PB), a aposta foi simples, com seis dezenas, registrada presencialmente. Já no Rio de Janeiro (RJ) e em São Paulo (SP), os bilhetes vencedores também foram feitos de forma online, ambos em apostas simples.

Como sacar o prêmio

O prêmio pode ser retirado em qualquer casa lotérica credenciada ou em agências da Caixa Econômica Federal. Para valores acima de R$ 2.259,20, o pagamento é feito exclusivamente nas agências da Caixa, mediante apresentação de documento de identidade original com CPF e do recibo da aposta premiada.

Valores iguais ou superiores a R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis após a solicitação.

Para apostas realizadas pelo site ou aplicativo, prêmios líquidos de até R$ 1.581,44 (valor bruto de R$ 2.259,20) podem ser recebidos em casas lotéricas, agências da Caixa ou por transferência.