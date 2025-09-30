LAMPIONS SEM BA-VI?

Entenda como Bahia e Vitória podem ficar de fora da Copa do Nordeste em 2026

Mudança no calendário da CBF pode excluir times que disputarem Libertadores ou Sul-Americana da competição regional

Pedro Carreiro

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 18:43

Bahia e Vitória Crédito: Reprodução

O calendário do futebol brasileiro passará por uma reformulação importante a partir de 2026. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgará nesta quarta-feira (1º) o documento oficial da temporada, trazendo mudanças que impactam diretamente as competições regionais, entre elas a Copa do Nordeste.

Segundo informações do jornalista Rodrigo Mattos, do UOL Esporte, a entidade avalia excluir clubes que se classificarem para torneios internacionais, como a Copa Libertadores e a Copa Sul-Americana, da disputa do Nordestão. A ideia é aliviar a carga de jogos desses times e reorganizar o calendário nacional. A medida também pode ser estendida à Copa Verde.

Se a alteração for confirmada, o Bahia, maior vencedor da Copa do Nordeste e atual campeão, pode ser um dos principais prejudicados. Hoje, o Tricolor ocupa a sexta colocação do Brasileirão, soma 40 pontos e tem 76,7% de chances de classificação para a Libertadores, de acordo com cálculos da UFMG. E mesmo que não consiga vaga no principal torneio continental, o clube praticamente asseguraria presença na Sul-Americana, o que também o tiraria da edição de 2026 da “Lampions”.

A situação não se restringe ao Bahia. O Ceará, por exemplo, está em 11º lugar no Brasileirão, com 57% de chance de classificação para a Sul-Americana. Caso confirme a vaga, também ficaria de fora da competição regional.

Já Vitória, Fortaleza e Sport vivem momento distinto: todos ocupam a zona de rebaixamento. Por isso, a chance de jogarem a Copa do Nordeste de 2026 ainda é alta, embora dependa do desempenho final das equipes na Série A e da manutenção na elite nacional.



O objetivo da CBF, conforme análise do presidente Samir Xaud, é diminuir a quantidade de compromissos ao longo do ano. O acúmulo de jogos vem sendo alvo de críticas frequentes de dirigentes e treinadores.