Botafogo x Bahia: onde assistir, escalações e arbitragem

Válida pela 26ª rodada do Brasileirão, a partida será disputada nesta quarta-feira (1º), no Nilton Santos, no Rio de Janeiro

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 18:00

Bahia x Botafogo
Bahia x Botafogo Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Botafogo e Bahia se enfrentam nesta quarta-feira (1º), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2025. O confronto direto vale posição na tabela: ambos os times somam 40 pontos e brigam por uma vaga no G4. Confira onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações.

Onde assistir Botafogo x Bahia ao vivo

A partida entre Botafogo e Bahia terá transmissão ao vivo pela TV Globo (TV aberta) e pelo Premiere (pay-per-view).

Botafogo

Após derrota no clássico contra o Fluminense, o Glorioso caiu para a 5ª posição, com 40 pontos, e busca recuperação para seguir sonhando com o bicampeonato. Davide Ancelotti não terá Matheus Martins, suspenso, nem Álvaro Montoro, convocado pela seleção argentina sub-20. Nathan Fernandes, Danilo, Bastos, Jordan Barrero e Neto seguem no departamento médico. Por outro lado, Kaio Pantaleão e Alexander Barboza retornam de suspensão e reforçam a defesa.

Bahia

O Esquadrão de Aço venceu o Palmeiras por 1 a 0 na rodada anterior, com golaço de Ademir, e chegou aos mesmos 40 pontos do rival carioca. Para esta partida, Rogério Ceni terá novamente Jean Lucas à disposição, após suspensão, mas perdeu Nicolás Acevedo, que cumpre suspensão automática. Além dele, seguem fora David Duarte, Kanu, Erick Pulga, Caio Alexandre, Erick e João Paulo, todos lesionados.

Prováveis escalações de Botafogo x Bahia

Botafogo: Léo Lick; Vitinho, Kaio Pantaleão, Alexander Barboza e Cuiabano; Marlon Freitas, Newton; Santiago Rodríguez, Savarino, Artur; Arthur Cabral. Técnico: Davide Ancelotti.

Bahia: Ronaldo; Gilberto, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Rodrigo Nestor, Jean Lucas e Éverton Ribeiro; Sanabria, Willian José e Kayky. Técnico: Rogério Ceni.

Ficha do Jogo 

  • Jogo: Botafogo x Bahia
  • Campeonato: Brasileirão Série A 2025
  • Rodada: 26ª
  • Data: Quarta-feira, 1º de outubro de 2025
  • Horário: 21h30 (de Brasília)
  • Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro - RJ
  • Onde assistir: Globo e Premiere

Arbitragem

  • Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG) 
  • Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Celso Luiz da Silva (MG)
  • VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

