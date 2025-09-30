APÓS LESÃO NA COXA

Retorno de Ademir é boa notícia para o Bahia antes de sequência pesada na Série A

Atacante precisou de apenas oito minutos para garantir o triunfo do Esquadrão sobre o Palmeiras

Gilberto Barbosa

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 05:30

Ademir foi o autor do gol tricolor no triunfo sobre o Palmeiras Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Além da quebra do jejum de quatro jogos sem vencer na Série A, o torcedor do Bahia ganhou uma outra boa notícia no último domingo: o retorno do atacante Ademir. Foi dos pés dele que saiu o golaço que decretou o triunfo por 1x0 do Esquadrão sobre o Palmeiras, pela 25ª rodada da competição.

O jogador não entrava em campo desde o dia 24 de agosto, quando sentiu a coxa no início do duelo contra o Santos, vencido pelo tricolor por 2x0. No período em que esteve fora, o time foi campeão da Copa do Nordeste, mas não venceu jogos no Brasileirão e foi eliminado da Copa do Brasil.

“Estou feliz por contribuir, mas quero enaltecer o elenco, que se dedicou para caramba. É um processo difícil ficar fora e ver a nossa situação se complicando na competição, com as derrotas que estávamos tendo. Mas demos uma resposta e espero que a gente continue assim, que possamos continuar competindo com intensidade, entrega e nos dedicando, que o resultado chega”, afirmou ele após a partida.

Ademir 1 de 21

Ademir também não marcava desde fevereiro, quando anotou dois tentos na vitória sobre o The Strongest, pela Copa Libertadores. Se não é o principal artilheiro ou assistente do Bahia no Brasileirão, o ponta é titular absoluto da posição e uma das principais válvulas de escape do time nas partidas, sendo constantemente acionado pelo lado direito.

Contra o Palmeiras, ele precisou de pouco tempo para mostrar a sua importância para o Esquadrão. O atacante entrou no lugar de Kayky aos 24 da segunda etapa e, oito minutos depois, foi lançado em velocidade por Ronaldo, driblou o adversário e bateu forte para abrir o placar. Ele ainda teve a chance de fazer o seu segundo no confronto, mas a bola passou tirando tinta da trave.

“Estou muito feliz de voltar e contribuir, depois de tanto tempo sem fazer gol, que era algo que estava me incomodando. O atacante sempre quer fazer gol, dar assistência, então isso me dá mais confiança para a sequência de jogos. Sei que ainda estou sem ritmo, o que é natural pelo tempo fora, mas creio que vou retomar esse ritmo nos próximos jogos”, continuou.

O tricolor conta com o atacante para a sequência da Campeonato Brasileiro. O time volta a campo amanhã, às 21h30, quando enfrenta o Botafogo, pela 26ª rodada, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Caso vença, a equipe poderá voltar ao G-4 da competição. Na sequência, o Bahia recebe o Flamengo, no domingo, na Arena Fonte Nova, às 16h.