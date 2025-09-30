Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Retorno de Ademir é boa notícia para o Bahia antes de sequência pesada na Série A

Atacante precisou de apenas oito minutos para garantir o triunfo do Esquadrão sobre o Palmeiras

  • Foto do(a) author(a) Gilberto Barbosa

  • Gilberto Barbosa

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 05:30

Ademir foi o autor do gol tricolor no triunfo sobre o Palmeiras
Ademir foi o autor do gol tricolor no triunfo sobre o Palmeiras Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Além da quebra do jejum de quatro jogos sem vencer na Série A, o torcedor do Bahia ganhou uma outra boa notícia no último domingo: o retorno do atacante Ademir. Foi dos pés dele que saiu o golaço que decretou o triunfo por 1x0 do Esquadrão sobre o Palmeiras, pela 25ª rodada da competição.

O jogador não entrava em campo desde o dia 24 de agosto, quando sentiu a coxa no início do duelo contra o Santos, vencido pelo tricolor por 2x0. No período em que esteve fora, o time foi campeão da Copa do Nordeste, mas não venceu jogos no Brasileirão e foi eliminado da Copa do Brasil.

“Estou feliz por contribuir, mas quero enaltecer o elenco, que se dedicou para caramba. É um processo difícil ficar fora e ver a nossa situação se complicando na competição, com as derrotas que estávamos tendo. Mas demos uma resposta e espero que a gente continue assim, que possamos continuar competindo com intensidade, entrega e nos dedicando, que o resultado chega”, afirmou ele após a partida.

Ademir

Ademir foi o autor do gol tricolor no triunfo sobre o Palmeiras por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Ademir deve retornar no duelo contra o Vasco por Letícia Martins/EC Bahia
Ademir durante treino do Bahia por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Ademir durante treino do Bahia por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Ademir durante treino do Bahia por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Ademir em entrevista coletiva por Letícia Martins/EC Bahia
Ademir em campo pelo Bahia por Letícia Martins/EC Bahia
Ademir comemora o primeiro gol pelo Bahia em 2025 por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Ademir festeja assistência que terminou em gol de Lucho por Letícia Martins/EC Bahia
Ademir lamenta durante empate entre Athletico-PR e Bahia por Paula Fróes/CORREIO
Ademir Bahia por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Ademir atacante do Bahia por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Ademir atacante Bahia por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Ademir em entrevista coletiva por Letícia Martins/EC Bahia
Pep Ademir por Reprodução/Instagram
Bahia durante jogo pelo Bahia por Felipe Oliveira
Ademir no jogo do Bahia contra o Coritiba por Felipe Oliveira/EC Bahia
Ademir em jogo contra o Grêmio por Felipe Oliveira
Ademir em jogo contra o Grêmio por Felipe Oliveira/EC Bahia
Ademir pelo Bahia por Felipe Oliveira/EC Bahia
Ademir em treino pelo Bahia por Felipe Oliveira/EC Bahia
1 de 21
Ademir foi o autor do gol tricolor no triunfo sobre o Palmeiras por Rafael Rodrigues/EC Bahia

Ademir também não marcava desde fevereiro, quando anotou dois tentos na vitória sobre o The Strongest, pela Copa Libertadores. Se não é o principal artilheiro ou assistente do Bahia no Brasileirão, o ponta é titular absoluto da posição e uma das principais válvulas de escape do time nas partidas, sendo constantemente acionado pelo lado direito.

Contra o Palmeiras, ele precisou de pouco tempo para mostrar a sua importância para o Esquadrão. O atacante entrou no lugar de Kayky aos 24 da segunda etapa e, oito minutos depois, foi lançado em velocidade por Ronaldo, driblou o adversário e bateu forte para abrir o placar. Ele ainda teve a chance de fazer o seu segundo no confronto, mas a bola passou tirando tinta da trave.

“Estou muito feliz de voltar e contribuir, depois de tanto tempo sem fazer gol, que era algo que estava me incomodando. O atacante sempre quer fazer gol, dar assistência, então isso me dá mais confiança para a sequência de jogos. Sei que ainda estou sem ritmo, o que é natural pelo tempo fora, mas creio que vou retomar esse ritmo nos próximos jogos”, continuou.

O tricolor conta com o atacante para a sequência da Campeonato Brasileiro. O time volta a campo amanhã, às 21h30, quando enfrenta o Botafogo, pela 26ª rodada, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Caso vença, a equipe poderá voltar ao G-4 da competição. Na sequência, o Bahia recebe o Flamengo, no domingo, na Arena Fonte Nova, às 16h.

“Primeiro temos um confronto direto pela posição e depois um jogo grande contra o Flamengo. Temos que fazer a nossa parte. Vencer jogos assim é o que vai nos firmar na parte de cima da tabela. Somos uma equipe que quer coisas grandes na temporada, seguir evoluindo ao longo dos anos e são esses jogos que mostram que a gente pode”, finalizou o jogador.

Leia mais

Imagem - Vitória pede mudança de horário em clássico contra o Bahia; entenda

Vitória pede mudança de horário em clássico contra o Bahia; entenda

Imagem - Com retorno parcial de zagueiro, Bahia inicia preparação para enfrentar o Botafogo

Com retorno parcial de zagueiro, Bahia inicia preparação para enfrentar o Botafogo

Imagem - Dirigente do Palmeiras sai em defesa de Abel e detona Ceni: 'Questão de ética complicada'

Dirigente do Palmeiras sai em defesa de Abel e detona Ceni: 'Questão de ética complicada'

Mais recentes

Imagem - Vitória pede mudança de horário em clássico contra o Bahia; entenda

Vitória pede mudança de horário em clássico contra o Bahia; entenda
Imagem - Relembre momentos marcantes de Paulo Soares, o 'Amigão' da ESPN

Relembre momentos marcantes de Paulo Soares, o 'Amigão' da ESPN
Imagem - Ex-meia de Grêmio e Corinthians tem prisão decretada por dívida de pensão

Ex-meia de Grêmio e Corinthians tem prisão decretada por dívida de pensão

MAIS LIDAS

Imagem - Homem é preso com 14 identidades falsas em carro de luxo na Região Metropolitana
01

Homem é preso com 14 identidades falsas em carro de luxo na Região Metropolitana

Imagem - Prefeitura oferece salário de até R$ 4 mil para nível fundamental em concurso público
02

Prefeitura oferece salário de até R$ 4 mil para nível fundamental em concurso público

Imagem - Feirão oferece mais de 600 vagas de empregos e estágios
03

Feirão oferece mais de 600 vagas de empregos e estágios

Imagem - A Fazenda 17: quem é Tamires Assis, a modelo agredida por baiano que é ex de Davi Brito
04

A Fazenda 17: quem é Tamires Assis, a modelo agredida por baiano que é ex de Davi Brito