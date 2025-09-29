Acesse sua conta
Com retorno parcial de zagueiro, Bahia inicia preparação para enfrentar o Botafogo

David Duarte participou de parte das atividades e pode reforçar a equipe contra o Fogão

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 19:07

Sem muito tempo para descansar, menos de 24 horas após vencer o Palmeiras, o elenco do Bahia se reapresentou no CT Evaristo de Macedo e iniciou a preparação para o duelo contra o Botafogo, nesta quarta-feira (1º), às 21h30, no Estádio Nilton Santos, pela 25ª rodada do Brasileirão.

A boa notícia do dia foi a participação parcial do zagueiro David Duarte, que está na fase final de recuperação de uma lesão muscular na coxa. Apesar do avanço, o defensor ainda é dúvida para a partida no Rio de Janeiro.

As atividades começaram com trabalhos de ativação na academia. Em seguida, parte do grupo foi dividida em três equipes para um treino técnico em espaço reduzido, com regras específicas de passes e finalização. Os titulares, por sua vez, não foram a campo: permaneceram entre fisioterapia e academia.

Na segunda etapa, os demais atletas participaram de um treino tático em campo aberto, enquanto o setor defensivo realizou, nos minutos finais, um exercício específico sob orientação do auxiliar Nelson Simões.

Mesmo com o retorno iminente de David Duarte, o departamento médico do Esquadrão segue movimentado. Ruan Pablo e Erick estão em transição, Caio Alexandre realizou apenas trabalhos de musculação, e Erick Pulga e João Paulo continuam em tratamento.

Além das baixas por lesão, Rogério Ceni também não poderá contar com o volante Acevedo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O mais cotado para substituí-lo é Rezende.

O confronto contra o Botafogo é tratado como um verdadeiro “jogo de seis pontos”. As equipes somam 40 pontos, com o Fogão em 5º lugar por ter melhor saldo de gols. O Bahia aparece logo atrás, mas tem um jogo a menos.

Para ultrapassar o rival sem depender desse confronto adiado e seguir na cola do Mirassol — 4º colocado, com 42 pontos —, o Esquadrão busca conquistar os três pontos fora de casa. A preparação será concluída na manhã desta terça-feira (30), em mais um treino na Cidade Tricolor.

