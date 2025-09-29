BAHIA VENCE PALMEIRAS

Rogério Ceni rebate Abel: 'Pra quem joga em campo sintético, reclamar fica feio'

Treinador disse que campo pior também favorece mais estilo de jogo dos palmeirenses

Após a vitória do Bahia por 1 a 0 sobre o Palmeiras, neste domingo, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Rogério Ceni respondeu às críticas feitas por Abel Ferreira ao gramado da Arena Fonte Nova e aproveitou para alfinetar a forma de jogar do adversário.

O treinador tricolor afirmou que o estado do campo, criticado pelos palmeirenses, foi mais prejudicial ao Bahia. "Acho que a cor (do gramado) estava muito feia. Para o Palmeiras, é melhor gramado ruim porque só fazem ligação direta, quase. A característica de jogo deles é Weverton-Flaco-Vitor Roque. A gente se prejudica mais porque joga desde trás no chão. Também gostaríamos que o gramado tivesse em melhor condição, mas acho que atrapalhou mais para nós", comentou.

Em seguida, Ceni ironizou a fala do técnico palmeirense sobre risco de lesões: "Sobre lesão, me desculpa, mas para quem joga em gramado sintético reclamar de lesão em gramado natural, aí fica feio. Não é o ideal? Concordo. Mas lesão muscular na conta do gramado é demais."

Ceni também destacou a jogada que resultou no gol de Ademir, decisivo no confronto. "É uma bola objetiva, e ele [Ronaldo] tem o principal velocista (Ademir) fresco, tinha acabado de entrar, mas reposição muito boa, ponto futuro. E entra no que o Ademir mais precisa, que é o espaço para render. O restante é o Ademir que faz o gol, jogada individual. Mérito dos dois. Gol que nos ajuda muito."