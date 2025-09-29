Acesse sua conta
Rogério Ceni rebate Abel: 'Pra quem joga em campo sintético, reclamar fica feio'

Treinador disse que campo pior também favorece mais estilo de jogo dos palmeirenses

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 08:50

Rogério Ceni
Rogério Ceni Crédito: Divulgação/EC Bahia

Após a vitória do Bahia por 1 a 0 sobre o Palmeiras, neste domingo, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Rogério Ceni respondeu às críticas feitas por Abel Ferreira ao gramado da Arena Fonte Nova e aproveitou para alfinetar a forma de jogar do adversário.

O treinador tricolor afirmou que o estado do campo, criticado pelos palmeirenses, foi mais prejudicial ao Bahia. "Acho que a cor (do gramado) estava muito feia. Para o Palmeiras, é melhor gramado ruim porque só fazem ligação direta, quase. A característica de jogo deles é Weverton-Flaco-Vitor Roque. A gente se prejudica mais porque joga desde trás no chão. Também gostaríamos que o gramado tivesse em melhor condição, mas acho que atrapalhou mais para nós", comentou.

Bahia x Palmeiras

Bahia encarou o Palmeiras na Fonte Nova e venceu com gol de Ademir por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Rogério Ceni por Divulgação/EC Bahia
Bahia encarou o Palmeiras na Fonte Nova e venceu com gol de Ademir por Rafael Rodrigues/EC Bahia

Em seguida, Ceni ironizou a fala do técnico palmeirense sobre risco de lesões: "Sobre lesão, me desculpa, mas para quem joga em gramado sintético reclamar de lesão em gramado natural, aí fica feio. Não é o ideal? Concordo. Mas lesão muscular na conta do gramado é demais."

Ceni também destacou a jogada que resultou no gol de Ademir, decisivo no confronto. "É uma bola objetiva, e ele [Ronaldo] tem o principal velocista (Ademir) fresco, tinha acabado de entrar, mas reposição muito boa, ponto futuro. E entra no que o Ademir mais precisa, que é o espaço para render. O restante é o Ademir que faz o gol, jogada individual. Mérito dos dois. Gol que nos ajuda muito."

Pensando na sequência do campeonato, com confrontos diretos diante de Botafogo e Flamengo, o comandante do Bahia cobrou intensidade. "Se nós competirmos dessa maneira, se jogarmos com desejo de vencer, se tivermos energia... Botafogo também se caracteriza pela força física. Vamos ver com calma, duelo direto, 40 a 40 (pontos). Independentemente disso, é confronto que vale posição, e esperamos que isso sirva como impulso o triunfo de hoje para enfrentar o Botafogo."

