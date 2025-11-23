Acesse sua conta
Vai jogar na loteria? Veja os números mais poderosos para o seu signo neste domingo (23)

Cada signo recebe uma combinação especial de números para aproveitar a sorte do dia

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de novembro de 2025 às 07:30

Signos e dinheiro
Signos e dinheiro Crédito: Reprodução

Se você está pensando em fazer uma fezinha hoje, o céu deste domingo (23/11) pode te dar a dica que faltava. A energia do dia está mais calma, introspectiva e perfeita para reorganizar pensamentos e isso também influencia os números que vibram positivamente para cada signo.

Depois de uma semana marcada por revisões, pequenos ajustes e decisões práticas, o domingo chega com um clima de descanso estratégico. Nada de correrias ou grandes movimentos: a ideia é recuperar energia, se reconectar com você mesmo e sentir, com clareza, o que o Universo vem tentando te mostrar.

A vibração lunar favorece autocuidado, pausas inteligentes, encontros leves e até momentos de criatividade espontânea. E, durante esse fluxo mais tranquilo, alguns números se destacam como potenciais aliados para quem pretende apostar.

Confira os números da sorte de cada signo:

  • Áries (21/03 a 20/04)
    Números da sorte: 9, 19, 37
    Mensagem: Aposte em escolhas simples e use o dia para recuperar energia antes de decisões maiores.

  • Touro (21/04 a 20/05)
    Números da sorte: 6, 22, 44
    Mensagem:  Pequenos ajustes trazem segurança. A tranquilidade é sua melhor aliada hoje.

  • Gêmeos (21/05 a 20/06)
    Números da sorte: 5, 14, 32
    Mensagem: Converse, respire e descanse. A clareza vem quando você desacelera.

  • Câncer (21/06 a 21/07)
    Números da sorte: 2, 28, 46
    Mensagem: O domingo favorece trocas emocionais e um carinho extra faz diferença.

  • Leão (22/07 a 22/08)
    Números da sorte: 1, 11, 29
    Mensagem: Sua energia social está suave e carismática. Ideias boas podem surgir do nada.

  • Virgem (23/08 a 22/09)
    Números da sorte: 4, 16, 42
    Mensagem: Pare, respire e permita-se não produzir. Hoje o corpo fala alto.

  • Libra (23/09 a 22/10)
    Números da sorte: 7, 25, 55
    Mensagem: Relacionamentos ficam mais equilibrados quando o diálogo é gentil e direto.

  • Escorpião (23/10 a 21/11)
    Números da sorte: 9, 18, 46
    Mensagem: Soltar o peso interno é a grande missão deste domingo .

  • Sagitário (22/11 a 21/12)
    Números da sorte: 10, 34, 52
    Mensagem: O domingo abre espaço para conversas estimulantes e insights que animam o coração.

  • Capricórnio (22/12 a 20/01)
    Números da sorte: 10, 26, 40
    Mensagem: Sua mente agradece um ritmo mais lento hoje.

  • Aquário (21/01 a 19/02)
    Números da sorte: 21, 35, 52
    Mensagem: Uma boa conversa ou atividade leve pode virar uma ideia poderosa.

  • Peixes (20/02 a 20/03)
    Números da sorte: 4, 21, 49
    Mensagem: O domingo favorece intuição, criatividade e um olhar mais carinhoso para você mesmo.

Este domingo não é sobre correr atrás da sorte, é sobre perceber quando ela chega até você. Se decidir apostar, faça isso com leveza, intuição e consciência.

