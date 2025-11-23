ASTROLOGIA

Vai jogar na loteria? Veja os números mais poderosos para o seu signo neste domingo (23)

Cada signo recebe uma combinação especial de números para aproveitar a sorte do dia

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de novembro de 2025 às 07:30

Signos e dinheiro Crédito: Reprodução

Se você está pensando em fazer uma fezinha hoje, o céu deste domingo (23/11) pode te dar a dica que faltava. A energia do dia está mais calma, introspectiva e perfeita para reorganizar pensamentos e isso também influencia os números que vibram positivamente para cada signo.

Depois de uma semana marcada por revisões, pequenos ajustes e decisões práticas, o domingo chega com um clima de descanso estratégico. Nada de correrias ou grandes movimentos: a ideia é recuperar energia, se reconectar com você mesmo e sentir, com clareza, o que o Universo vem tentando te mostrar.

A vibração lunar favorece autocuidado, pausas inteligentes, encontros leves e até momentos de criatividade espontânea. E, durante esse fluxo mais tranquilo, alguns números se destacam como potenciais aliados para quem pretende apostar.

Confira os números da sorte de cada signo:

Áries (21/03 a 20/04)

Números da sorte: 9, 19, 37

Mensagem: Aposte em escolhas simples e use o dia para recuperar energia antes de decisões maiores.



Touro (21/04 a 20/05)

Números da sorte: 6, 22, 44

Mensagem: Pequenos ajustes trazem segurança. A tranquilidade é sua melhor aliada hoje.



Gêmeos (21/05 a 20/06)

Números da sorte: 5, 14, 32

Mensagem: Converse, respire e descanse. A clareza vem quando você desacelera.



Câncer (21/06 a 21/07)

Números da sorte: 2, 28, 46

Mensagem: O domingo favorece trocas emocionais e um carinho extra faz diferença.



Leão (22/07 a 22/08)

Números da sorte: 1, 11, 29

Mensagem: Sua energia social está suave e carismática. Ideias boas podem surgir do nada.



Virgem (23/08 a 22/09)

Números da sorte: 4, 16, 42

Mensagem: Pare, respire e permita-se não produzir. Hoje o corpo fala alto.



Libra (23/09 a 22/10)

Números da sorte: 7, 25, 55

Mensagem: Relacionamentos ficam mais equilibrados quando o diálogo é gentil e direto.



Escorpião (23/10 a 21/11)

Números da sorte: 9, 18, 46

Mensagem: Soltar o peso interno é a grande missão deste domingo .



Sagitário (22/11 a 21/12)

Números da sorte: 10, 34, 52

Mensagem: O domingo abre espaço para conversas estimulantes e insights que animam o coração.



Capricórnio (22/12 a 20/01)

Números da sorte: 10, 26, 40

Mensagem: Sua mente agradece um ritmo mais lento hoje.



Aquário (21/01 a 19/02)

Números da sorte: 21, 35, 52

Mensagem: Uma boa conversa ou atividade leve pode virar uma ideia poderosa.



Peixes (20/02 a 20/03)

Números da sorte: 4, 21, 49

Mensagem: O domingo favorece intuição, criatividade e um olhar mais carinhoso para você mesmo.