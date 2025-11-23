Vai jogar na loteria? Veja os números mais poderosos para o seu signo neste domingo (23)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 23 de novembro de 2025 às 07:30
Se você está pensando em fazer uma fezinha hoje, o céu deste domingo (23/11) pode te dar a dica que faltava. A energia do dia está mais calma, introspectiva e perfeita para reorganizar pensamentos e isso também influencia os números que vibram positivamente para cada signo.
Depois de uma semana marcada por revisões, pequenos ajustes e decisões práticas, o domingo chega com um clima de descanso estratégico. Nada de correrias ou grandes movimentos: a ideia é recuperar energia, se reconectar com você mesmo e sentir, com clareza, o que o Universo vem tentando te mostrar.
A vibração lunar favorece autocuidado, pausas inteligentes, encontros leves e até momentos de criatividade espontânea. E, durante esse fluxo mais tranquilo, alguns números se destacam como potenciais aliados para quem pretende apostar.
Veja as características dos signos
As 3 qualidades de cada signo
Este domingo não é sobre correr atrás da sorte, é sobre perceber quando ela chega até você. Se decidir apostar, faça isso com leveza, intuição e consciência.