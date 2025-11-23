O domingo (23 de novembro) traz avanços inesperados para os 12 signos; veja a previsão

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 23 de novembro de 2025 às 03:00
Hoje, 23 de novembro, a energia incentiva calma, foco e ajustes inteligentes. É um domingo que facilita reconexões, conclusões suaves e decisões que se encaixam com naturalidade. Veja a previsão.
Áries: Hoje você sente o dia mais leve e produtivo, mesmo sem esforço. Uma conversa simples pode trazer clareza sobre algo que você vinha evitando.
Dica cósmica: aceite a resposta que chega sem resistência.
Touro: Hoje você percebe o que te faz bem com muito mais nitidez. Um descanso real pode destravar algo que parecia difícil.
Dica cósmica: confie no ritmo lento que te fortalece.
Gêmeos: Hoje você se expressa de forma natural e convincente. Ideias que estavam soltas finalmente se conectam.
Dica cósmica: diga o que precisa ser dito sem florear.
Câncer: Hoje o emocional estabiliza, e isso reorganiza tudo ao redor. Você enxerga prioridades sem drama ou cobrança.
Dica cósmica: escolha o caminho que te traz paz antes de qualquer outro.
Leão: Hoje você recupera confiança e motivação. Algo que parecia distante fica mais próximo.
Dica cósmica: permita-se brilhar sem pedir permissão.
Virgem: Hoje o dia favorece ajustes práticos, simples e eficazes. Um detalhe observado no tempo certo salva tempo e energia.
Dica cósmica: siga o que é funcional, não o que é perfeito.
Libra: Hoje sua sensibilidade vira clareza. Você identifica necessidades e entende como equilibrá-las.
Dica cósmica: não tema escolher o que te favorece.
Escorpião: Hoje você sente firmeza interna e visão ampliada. Movimentos estratégicos surgem sem esforço.
Dica cósmica: faça menos, mas faça com intenção.
Sagitário: Hoje o astral está leve e expansivo. Ideias novas aparecem e reacendem seu entusiasmo.
Dica cósmica: abrace o que renova sua energia imediatamente.
Capricórnio: Hoje você organiza o que estava fora do lugar sem desgaste. Um insight simples muda sua semana.
Dica cósmica: priorize o que te devolve estrutura.
Aquário: Hoje você encontra fluidez e espontaneidade. O dia abre espaço para conexões sinceras.
Dica cósmica: deixe o inesperado te surpreender.
Peixes: Hoje a intuição te guia com precisão. Você entende melhor o que sente e age com firmeza rara.
Dica cósmica: honre o que seu corpo e seu coração mostram primeiro.