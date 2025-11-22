Acesse sua conta
5 signos conseguem se libertar do passado de uma vez até o fim de novembro

A reta final do mês abre espaço para encerramentos que permitem seguir em frente com mais clareza

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 22 de novembro de 2025 às 13:00

Signos e passado
Signos e passado Crédito: Imagem gerada por IA

A reta final de novembro traz uma energia decisiva de encerramento. Cinco signos recebem a chance de finalmente romper padrões antigos, deixar o peso emocional para trás e abrir espaço para uma fase mais leve. É o tipo de momento que muda rumos, especialmente para quem estava carregando histórias que já não faziam sentido. Veja a previsão do site "Your Tango".

Touro:

Alguém do passado reaparece de um jeito inesperado. O teste é simples, Touro: não repetir o padrão antigo. É hora de olhar para essa pessoa com a lente de quem você é hoje, não de quem você foi. Se a energia não mudou, você não precisa voltar também.

Dica cósmica: Fechar portas pode ser tão poderoso quanto abrir novas.

Gêmeos:

Uma conversa que ficou para trás volta à tona, e rápido. É o teu convite para falar com clareza, sem exageros e sem promessas das quais possa se arrepender. Ao agir com consciência, você encerra um ciclo confuso, principalmente no amor, e dá um passo importante rumo à paz que vem tentando construir.

Dica cósmica: Escolha palavras que libertam, não as que prendem.

Escorpião:

Você passa por um verdadeiro reset interno. Uma figura do passado retorna, mas o ponto central aqui não é a pessoa, é você. Este é o momento de perceber se ainda busca intensidade pela intensidade ou se está pronto para algo mais verdadeiro.

Dica cósmica: O novo só entra quando você para de buscar o que já te machucou.

Sagitário:

Aquilo que te prendia, seja uma pessoa, história ou crença, finalmente revela sua verdadeira face. Você enxerga tudo com nitidez e, pela primeira vez em muito tempo, sente que pode seguir adiante sem olhar para trás.

Dica cósmica: Quando a porta certa se fecha, a vida abre caminho.

Peixes:

Um sentimento profundo reaparece, pedindo cuidado, coragem e muita honestidade. Mesmo que seja intenso, esse movimento te direciona para relações mais reais e seguras. É o momento de deixar para trás quem não cabe mais no teu mundo emocional.

Dica cósmica: Nem tudo que dói é perda; às vezes, é só crescimento.

