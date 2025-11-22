Acesse sua conta
Cor e número da sorte: o que o sábado (22 de novembro) reserva para cada signo e como aproveitar melhor a energia

Um dia para simplificar, se conectar e perceber oportunidades que estavam quietas

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 22 de novembro de 2025 às 09:00

Signos e numerologia
Signos e numerologia Crédito: Shutterstock/Reprodução

Hoje, sábado, 22 de novembro, o dia favorece movimentos simples, conversas que destravam situações e escolhas que você já sabia que precisava fazer. A energia chega leve, clara e bem direcionada, ajudando cada signo a alinhar rotina, relações e oportunidades financeiras. Veja a previsão.

Áries: O sábado pede leveza e foco apenas no que te inspira. Conversas rápidas podem resolver algo que se arrastava.

Cor da sorte: Coral

Número da sorte: 12

Touro: O dia ajuda a recuperar estabilidade emocional e organizar prioridades. Uma solução prática surge do nada.

Cor da sorte: Verde-oliva

Número da sorte: 20

Gêmeos: Hoje você brilha com comunicação afiada. Decisões financeiras fluem melhor do que o esperado.

Cor da sorte: Azul-claro

Número da sorte: 9

Câncer: Um sábado sensível, mas produtivo. Pequenos gestos te conectam a quem importa.

Cor da sorte: Off-white

Número da sorte: 4

Leão: Uma ideia criativa te move e abre espaço para reconhecimento. Evite expectativas exageradas.

Cor da sorte: Âmbar

Número da sorte: 28

Virgem: Detalhes que ninguém percebe, você percebe, e isso rende bons resultados hoje.

Cor da sorte: Menta

Número da sorte: 16

Libra: O sábado favorece acordos e encontros que trazem equilíbrio e inspiração.

Cor da sorte: Lavanda

Número da sorte: 33

Escorpião: Algo dentro de você se organiza hoje. O resultado é foco, clareza e um respiro emocional.

Cor da sorte: Estanho

Número da sorte: 10

Sagitário: O sábado ilumina seus projetos pessoais. Você sente confiança para iniciar algo novo.

Cor da sorte: Dourado-suave

Número da sorte: 13

Capricórnio: Um dia mais introspectivo, mas cheio de insights. Você enxerga o próximo passo com nitidez.

Cor da sorte: Cereja

Número da sorte: 6

Aquário: Conversas inesperadas te levam a boas ideias. O sábado expande sua percepção em tudo.

Cor da sorte: Azul-marinho

Número da sorte: 30

Peixes: A intuição acerta em cheio e te guia a movimentos certeiros. Siga o que já sabe por dentro.

Cor da sorte: Salmão

Número da sorte: 2

