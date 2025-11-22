Cor e número da sorte: o que o sábado (22 de novembro) reserva para cada signo e como aproveitar melhor a energia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 22 de novembro de 2025 às 09:00
Hoje, sábado, 22 de novembro, o dia favorece movimentos simples, conversas que destravam situações e escolhas que você já sabia que precisava fazer. A energia chega leve, clara e bem direcionada, ajudando cada signo a alinhar rotina, relações e oportunidades financeiras. Veja a previsão.
Áries: O sábado pede leveza e foco apenas no que te inspira. Conversas rápidas podem resolver algo que se arrastava.
Cor da sorte: Coral
Número da sorte: 12
Touro: O dia ajuda a recuperar estabilidade emocional e organizar prioridades. Uma solução prática surge do nada.
Cor da sorte: Verde-oliva
Número da sorte: 20
Gêmeos: Hoje você brilha com comunicação afiada. Decisões financeiras fluem melhor do que o esperado.
Cor da sorte: Azul-claro
Número da sorte: 9
Câncer: Um sábado sensível, mas produtivo. Pequenos gestos te conectam a quem importa.
Cor da sorte: Off-white
Número da sorte: 4
Leão: Uma ideia criativa te move e abre espaço para reconhecimento. Evite expectativas exageradas.
Cor da sorte: Âmbar
Número da sorte: 28
Virgem: Detalhes que ninguém percebe, você percebe, e isso rende bons resultados hoje.
Cor da sorte: Menta
Número da sorte: 16
Libra: O sábado favorece acordos e encontros que trazem equilíbrio e inspiração.
Cor da sorte: Lavanda
Número da sorte: 33
Escorpião: Algo dentro de você se organiza hoje. O resultado é foco, clareza e um respiro emocional.
Cor da sorte: Estanho
Número da sorte: 10
Sagitário: O sábado ilumina seus projetos pessoais. Você sente confiança para iniciar algo novo.
Cor da sorte: Dourado-suave
Número da sorte: 13
Capricórnio: Um dia mais introspectivo, mas cheio de insights. Você enxerga o próximo passo com nitidez.
Cor da sorte: Cereja
Número da sorte: 6
Aquário: Conversas inesperadas te levam a boas ideias. O sábado expande sua percepção em tudo.
Cor da sorte: Azul-marinho
Número da sorte: 30
Peixes: A intuição acerta em cheio e te guia a movimentos certeiros. Siga o que já sabe por dentro.
Cor da sorte: Salmão
Número da sorte: 2