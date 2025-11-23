Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Xuxa diz que estava 'limpa total' quando viu um duende e relata: 'Fiquei desesperada, com tanto medo'

Apresentadora disse que estava pronta para dormir quando episódio aconteceu

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 23 de novembro de 2025 às 09:21

Xuxa Meneghel
Xuxa Meneghel Crédito: Reprodução/Instagram

A apresentadora Xuxa Meneghel revelou novos detalhes do momento em que diz ter visto um duende pessoalmente. Ela afirma que a experiência aconteceu no fim dos anos 1990 e a mudou completamente.

"Não bebo, não fumo, todo mundo sabe. Eu estava limpa total", disse a mãe de Sasha ao podcast Ambulatório da M.O.D.A., da influenciadora Gabb, reforçando que estava lúcida.

Xuxa rebate comentário sobre o braço

Xuxa por Reprodução
Xuxa ironiza comentários por Reprodução
Xuxa, Eliana e Angélica vão comandar a edição 2025 do Criança Esperança por Reprodução
Xuxa, Eliana e Angélica vão comandar a edição 2025 do Criança Esperança por Reprodução
Xuxa por Reprodução
Xuxa no Encontro por Reprodução
1 de 6
Xuxa por Reprodução

Segundo Xuxa, tudo aconteceu quando estava hospedada em um hotel e prestes a dormir. "Fui puxar a coberta que estava presa, todo mundo sabe que eu não gosto disso. Fui puxar com força e quanto eu olhei eu vi um duende segurando minha coberta. Eu fiquei tão desesperada, com tanto medo, que eu fiquei rezando e pedindo pra tirar aquele bichinho daquele lugar", declarou.

A apresentadora falou que ficou apavorada e que não conseguiu pedir ajuda. Ela contou que tentou chamar os seguranças, mas ficou com medo. "Eu fiquei com medo de andar e ele ir atrás de mim. Ninguém acreditou, quem morava comigo, nada. Mas ninguém queria dizer que eu, sei lá, estava com sono", lembrou.

Xuxa também comentou que foi este episódio que a inspirou para a criação da série de filmes "Xuxa e os Duendes". "Todo mundo tirou sarro da minha cara, eu comecei a estudar sobre duendes e gnomos e eu resolvi fazer. Eu comecei a estudar muito, tinha um livro de um argentino e eu aprendi até a diferença entre os dois", declarou.

Ela disse que, após compartilhar publicamente sobre sua experiência, outras pessoas também contaram histórias com duendes. "As pessoas têm vergonha, os pais do Gugu [Liberato] me mandaram mensagem, os dois tinham visto fada, no mesmo momento. Um monte de gente".

Leia mais

Imagem - Claudia Leitte surpreende ao contar por que decidiu criar seus filhos nos EUA

Claudia Leitte surpreende ao contar por que decidiu criar seus filhos nos EUA

Imagem - Amiga próxima de Ana Castela ataca Virginia: 'Vídeo baixo desses'; cantora se pronuncia

Amiga próxima de Ana Castela ataca Virginia: 'Vídeo baixo desses'; cantora se pronuncia

Imagem - Saulo Fernandes desabafa sobre a morte da mãe: 'Nadando no vazio'

Saulo Fernandes desabafa sobre a morte da mãe: 'Nadando no vazio'

Tags:

Famosos Xuxa

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Hora de parar de se culpar: tire a sua sorte do dia para esta segunda-feira (24)

Hora de parar de se culpar: tire a sua sorte do dia para esta segunda-feira (24)
Imagem - Claudia Leitte surpreende ao contar por que decidiu criar seus filhos nos EUA

Claudia Leitte surpreende ao contar por que decidiu criar seus filhos nos EUA

MAIS LIDAS

Imagem - Carta do Baralho Cigano deste domingo (23 de novembro) é Os Peixes: prosperidade, fluidez e recompensas que chegam com o merecimento
01

Carta do Baralho Cigano deste domingo (23 de novembro) é Os Peixes: prosperidade, fluidez e recompensas que chegam com o merecimento

Imagem - Anjo da Guarda deste domingo (23 de novembro) anuncia para 3 signos: seu maior sonho está muito perto de se realizar
02

Anjo da Guarda deste domingo (23 de novembro) anuncia para 3 signos: seu maior sonho está muito perto de se realizar

Imagem - Antes da data final: governo antecipa obrigatoriedade de nova identidade para grupo
03

Antes da data final: governo antecipa obrigatoriedade de nova identidade para grupo

Imagem - 3 signos entram hoje (22 de novembro) em um ciclo de sorte tão incrível que nada parece capaz de atrapalhar
04

3 signos entram hoje (22 de novembro) em um ciclo de sorte tão incrível que nada parece capaz de atrapalhar