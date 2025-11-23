RELEMBROU MOMENTO

Xuxa diz que estava 'limpa total' quando viu um duende e relata: 'Fiquei desesperada, com tanto medo'

Apresentadora disse que estava pronta para dormir quando episódio aconteceu

Publicado em 23 de novembro de 2025 às 09:21

A apresentadora Xuxa Meneghel revelou novos detalhes do momento em que diz ter visto um duende pessoalmente. Ela afirma que a experiência aconteceu no fim dos anos 1990 e a mudou completamente.

"Não bebo, não fumo, todo mundo sabe. Eu estava limpa total", disse a mãe de Sasha ao podcast Ambulatório da M.O.D.A., da influenciadora Gabb, reforçando que estava lúcida.

Segundo Xuxa, tudo aconteceu quando estava hospedada em um hotel e prestes a dormir. "Fui puxar a coberta que estava presa, todo mundo sabe que eu não gosto disso. Fui puxar com força e quanto eu olhei eu vi um duende segurando minha coberta. Eu fiquei tão desesperada, com tanto medo, que eu fiquei rezando e pedindo pra tirar aquele bichinho daquele lugar", declarou.

A apresentadora falou que ficou apavorada e que não conseguiu pedir ajuda. Ela contou que tentou chamar os seguranças, mas ficou com medo. "Eu fiquei com medo de andar e ele ir atrás de mim. Ninguém acreditou, quem morava comigo, nada. Mas ninguém queria dizer que eu, sei lá, estava com sono", lembrou.

Xuxa também comentou que foi este episódio que a inspirou para a criação da série de filmes "Xuxa e os Duendes". "Todo mundo tirou sarro da minha cara, eu comecei a estudar sobre duendes e gnomos e eu resolvi fazer. Eu comecei a estudar muito, tinha um livro de um argentino e eu aprendi até a diferença entre os dois", declarou.