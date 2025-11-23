LUTO

Saulo Fernandes desabafa sobre a morte da mãe: 'Nadando no vazio'

Cantor falou sobre como tem encarado o luto: 'Eu ainda estou muito surfando nesse [sentimento]'

Giuliana Mancini

Publicado em 23 de novembro de 2025 às 08:21

Saulo Fernandes e mãe Estela Crédito: Reprodução

Saulo Fernandes fez um desabafo após perder a mãe, Estela Fernandes de Oliveira. A professora morreu há pouco mais de um mês, aos 77 anos, deixando 4 filhos e 14 netos. O cantor revelou como tem encarado o luto enquanto segue cumprindo sua agenda de shows.

"Eu ainda estou muito surfando nesse [sentimento]... Digo que tenho nadado no vazio. Tem momentos que eu me sinto muito feliz, estou cantando. E aí, quando a música acaba, dá uma tristeza, volto a nadar no vazio", afirmou, em entrevista à revista Quem, durante o Folianópolis, em Santa Catarina.

Filhos de famosos que são a cara do pai 1 de 7

Saulo apontou a arte como fundamental neste momento delicado. "A música sempre me salvou. Sou um cara tímido, tenho uma autoestima muito baixa e comecei a cantar desde 13 anos de idade, profissionalmente. Então, desde lá que a música me salva. Tenho ela como companheira, minha mãe, minha irmã, tudo que for muito significativo, a música é para mim", refletiu. "Não há vazio quando estou cantando. Mas quando desço, eu confesso que estou na montanha-russa", completou o cantor.