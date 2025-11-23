Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Saulo Fernandes desabafa sobre a morte da mãe: 'Nadando no vazio'

Cantor falou sobre como tem encarado o luto: 'Eu ainda estou muito surfando nesse [sentimento]'

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 23 de novembro de 2025 às 08:21

Saulo Fernandes e mãe Estela
Saulo Fernandes e mãe Estela Crédito: Reprodução

Saulo Fernandes fez um desabafo após perder a mãe, Estela Fernandes de Oliveira. A professora morreu há pouco mais de um mês, aos 77 anos, deixando 4 filhos e 14 netos. O cantor revelou como tem encarado o luto enquanto segue cumprindo sua agenda de shows.

"Eu ainda estou muito surfando nesse [sentimento]... Digo que tenho nadado no vazio. Tem momentos que eu me sinto muito feliz, estou cantando. E aí, quando a música acaba, dá uma tristeza, volto a nadar no vazio", afirmou, em entrevista à revista Quem, durante o Folianópolis, em Santa Catarina.

Filhos de famosos que são a cara do pai

Ronaldo e Ronald por Reprodução/Instagram
João Vitti e Rafael Vitti por Reprodução/Instagram
Marcello Novaes e Pedro Novaes por Reprodução/Instagram
Neymar e Mavie por Reprodução/Instagram
Saulo Fernandes e João Lucas Fernandes por Reprodução/Instagram
Blue Ivy e Jay-Z por Reprodução
Fiuk e Fabio Jr. por Reprodução/Instagram
1 de 7
Ronaldo e Ronald por Reprodução/Instagram

Saulo apontou a arte como fundamental neste momento delicado. "A música sempre me salvou. Sou um cara tímido, tenho uma autoestima muito baixa e comecei a cantar desde 13 anos de idade, profissionalmente. Então, desde lá que a música me salva. Tenho ela como companheira, minha mãe, minha irmã, tudo que for muito significativo, a música é para mim", refletiu. "Não há vazio quando estou cantando. Mas quando desço, eu confesso que estou na montanha-russa", completou o cantor.

"Dizem que sinto muito as dores do mundo, e isso me afeta diretamente. Quando ligo uma televisão para assistir notícia, aí eu me desequilibro um pouco. Mas a coisa de estar em paz é sempre uma tentativa também. É uma busca incessante. Eu acredito, desde a primeira respirada do dia, eu procuro essa paz como se ela fosse algo, de fato, impalpável" finalizou.

Tags:

Saulo Saulo Fernandes

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Hora de parar de se culpar: tire a sua sorte do dia para esta segunda-feira (24)

Hora de parar de se culpar: tire a sua sorte do dia para esta segunda-feira (24)
Imagem - Xuxa diz que estava 'limpa total' quando viu um duende e relata: 'Fiquei desesperada, com tanto medo'

Xuxa diz que estava 'limpa total' quando viu um duende e relata: 'Fiquei desesperada, com tanto medo'

MAIS LIDAS

Imagem - Carta do Baralho Cigano deste domingo (23 de novembro) é Os Peixes: prosperidade, fluidez e recompensas que chegam com o merecimento
01

Carta do Baralho Cigano deste domingo (23 de novembro) é Os Peixes: prosperidade, fluidez e recompensas que chegam com o merecimento

Imagem - Anjo da Guarda deste domingo (23 de novembro) anuncia para 3 signos: seu maior sonho está muito perto de se realizar
02

Anjo da Guarda deste domingo (23 de novembro) anuncia para 3 signos: seu maior sonho está muito perto de se realizar

Imagem - Antes da data final: governo antecipa obrigatoriedade de nova identidade para grupo
03

Antes da data final: governo antecipa obrigatoriedade de nova identidade para grupo

Imagem - 3 signos entram hoje (22 de novembro) em um ciclo de sorte tão incrível que nada parece capaz de atrapalhar
04

3 signos entram hoje (22 de novembro) em um ciclo de sorte tão incrível que nada parece capaz de atrapalhar