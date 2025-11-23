Léo Santana embarca para Salvador onde fará show gratuito neste domingo (23)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 23 de novembro de 2025 às 10:30
O gigante está chegando! Após adiar o show gratuito de gravação de DVD na última quinta-feira (20) em Salvador devido as fortes chuvas, Leo Santana já embarcou para a capital baiana para o tão aguardado "Léo Santana 20 Anos – DNA de GG". O evento gratuito será neste domingo (23) na Praça Maria Felipa, no Comércio, a partir das 15h.
Nas redes sociais, GG convocou os fãs e garantiu que vai ser "histórico". "Bora, Salvador! É hoje! Saindo de Fortaleza para gente de fato celebrar os 20 anos de carreira hoje. Espero vocês a partir das 15h no mesmo local, com a mesma estrutura com a mesma vibe. Vai ser incrível!", declarou Leo.
Show de Léo Santana é adiado por fortes chuvas em Salvador
A apresentação gratuita de Leo Santana que estava marcada para a última quinta (20), Dia da Consciência Negra, como parte do Novembro Salvador Capital Afro, precisou ser remarcada de última hora, gerando frustração. Com as chuvas intensas, relâmpagos e rajadas de vento, a equipe do artista decidiu priorizar a segurança do público. Em comunicado oficial, a Salvador Produções explicou que a decisão foi tomada após orientação do Corpo de Bombeiros e da Prefeitura.
A decisão foi comunicada para o público que o aguardava o momento e o artista logo anunciou a nova data para este domingo (23). “Tentamos até o último momento, mas entendemos que a segurança vem primeiro”, diz o comunicado. Léo Santana também se pronunciou, demonstrando frustração, mas mantendo o tom de fé: “Entregamos tudo nas mãos de Deus. Domingo faremos uma gravação linda”.