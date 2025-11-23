Acesse sua conta
Léo Santana embarca para Salvador onde fará show gratuito neste domingo (23)

Adiada por conta das chuvas na última quinta (20), gravação de DVD será na Praça Maria Felipa, a partir das 15h

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 23 de novembro de 2025 às 10:30

Leo Santana embarcou na manhã deste domingo (23) para gravação de DVD em Salvador
Leo Santana embarcou na manhã deste domingo (23) para gravação de DVD em Salvador Crédito: Reprodução

O gigante está chegando! Após adiar o show gratuito de gravação de DVD na última quinta-feira (20) em Salvador devido as fortes chuvas, Leo Santana já embarcou para a capital baiana para o tão aguardado "Léo Santana 20 Anos – DNA de GG". O evento gratuito será neste domingo (23) na Praça Maria Felipa, no Comércio, a partir das 15h.

Nas redes sociais, GG convocou os fãs e garantiu que vai ser "histórico". "Bora, Salvador! É hoje! Saindo de Fortaleza para gente de fato celebrar os 20 anos de carreira hoje. Espero vocês a partir das 15h no mesmo local, com a mesma estrutura com a mesma vibe. Vai ser incrível!", declarou Leo.

Show de Léo Santana é adiado por fortes chuvas em Salvador

Público aguarda show de Léo Santana antes de ser cancelado por fortes chuvas em Salvador nesta quinta (20) por Arisson Marinho
Léo Santana sobe ao palco para anunciar cancelamento do show por conta das fortes chuvas em Salvador nesta quinta (20) por Arisson Marinho
Público aguarda show de Léo Santana antes de ser cancelado por fortes chuvas em Salvador nesta quinta (20) por Arisson Marinho
Público aguarda show de Léo Santana antes de ser cancelado por fortes chuvas em Salvador nesta quinta (20) por Arisson Marinho
Público aguarda show de Léo Santana antes de ser cancelado por fortes chuvas em Salvador nesta quinta (20) por Arisson Marinho
Público aguarda show de Léo Santana antes de ser cancelado por fortes chuvas em Salvador nesta quinta (20) por Arisson Marinho
Público aguarda show de Léo Santana antes de ser cancelado por fortes chuvas em Salvador nesta quinta (20) por Arisson Marinho
Público aguarda show de Léo Santana antes de ser cancelado por fortes chuvas em Salvador nesta quinta (20) por Arisson Marinho
Público aguarda show de Léo Santana antes de ser cancelado por fortes chuvas em Salvador nesta quinta (20) por Arisson Marinho
Léo Santana sobe ao palco para anunciar cancelamento do show por conta das fortes chuvas em Salvador nesta quinta (20) por Arisson Marinho
Público aguarda show de Léo Santana antes de ser cancelado por fortes chuvas em Salvador nesta quinta (20) por Arisson Marinho
Público aguarda show de Léo Santana antes de ser cancelado por fortes chuvas em Salvador nesta quinta (20) por Arisson Marinho
Público aguarda show de Léo Santana antes de ser cancelado por fortes chuvas em Salvador nesta quinta (20) por Arisson Marinho
Público aguarda show de Léo Santana antes de ser cancelado por fortes chuvas em Salvador nesta quinta (20) por Arisson Marinho
Público aguarda show de Léo Santana antes de ser cancelado por fortes chuvas em Salvador nesta quinta (20) por Arisson Marinho
Público aguarda show de Léo Santana antes de ser cancelado por fortes chuvas em Salvador nesta quinta (20) por Arisson Marinho
Público aguarda show de Léo Santana antes de ser cancelado por fortes chuvas em Salvador nesta quinta (20) por Arisson Marinho
Público aguarda show de Léo Santana antes de ser cancelado por fortes chuvas em Salvador nesta quinta (20) por Arisson Marinho
Público aguarda show de Léo Santana antes de ser cancelado por fortes chuvas em Salvador nesta quinta (20) por Arisson Marinho
Público aguarda show de Léo Santana antes de ser cancelado por fortes chuvas em Salvador nesta quinta (20) por Arisson Marinho
Léo Santana sobe ao palco para anunciar cancelamento do show por conta das fortes chuvas em Salvador nesta quinta (20) por Arisson Marinho
Público aguarda show de Léo Santana antes de ser cancelado por fortes chuvas em Salvador nesta quinta (20) por Arisson Marinho

LEIA MAIS 

Lore Improta consola Léo Santana após adiamento de gravação de DVD em Salvador

Da emoção às vaias: Cancelamento do show de Léo Santana no Comércio frustra fãs

Show de Léo Santana é cancelado após fortes chuvas em Salvador; saiba nova data

No Dia da Consciência Negra, Léo Santana faz reflexão: ‘Rompendo barreiras’

É hoje! Léo Santana grava DVD aberto ao público em Salvador nesta quinta-feira (20)

Frustração do público 

A apresentação gratuita de Leo Santana que estava marcada para a última quinta (20), Dia da Consciência Negra, como parte do Novembro Salvador Capital Afro, precisou ser remarcada de última hora, gerando frustração. Com as chuvas intensas, relâmpagos e rajadas de vento, a equipe do artista decidiu priorizar a segurança do público. Em comunicado oficial, a Salvador Produções explicou que a decisão foi tomada após orientação do Corpo de Bombeiros e da Prefeitura.

A decisão foi comunicada para o público que o aguardava o momento e o artista logo anunciou a nova data para este domingo (23). “Tentamos até o último momento, mas entendemos que a segurança vem primeiro”, diz o comunicado. Léo Santana também se pronunciou, demonstrando frustração, mas mantendo o tom de fé: “Entregamos tudo nas mãos de Deus. Domingo faremos uma gravação linda”.

Tags:

Show léo Santana

