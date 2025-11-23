VAI ROLAR!

Léo Santana embarca para Salvador onde fará show gratuito neste domingo (23)

Adiada por conta das chuvas na última quinta (20), gravação de DVD será na Praça Maria Felipa, a partir das 15h

Elis Freire

Publicado em 23 de novembro de 2025 às 10:30

Leo Santana embarcou na manhã deste domingo (23) para gravação de DVD em Salvador Crédito: Reprodução

O gigante está chegando! Após adiar o show gratuito de gravação de DVD na última quinta-feira (20) em Salvador devido as fortes chuvas, Leo Santana já embarcou para a capital baiana para o tão aguardado "Léo Santana 20 Anos – DNA de GG". O evento gratuito será neste domingo (23) na Praça Maria Felipa, no Comércio, a partir das 15h.

Nas redes sociais, GG convocou os fãs e garantiu que vai ser "histórico". "Bora, Salvador! É hoje! Saindo de Fortaleza para gente de fato celebrar os 20 anos de carreira hoje. Espero vocês a partir das 15h no mesmo local, com a mesma estrutura com a mesma vibe. Vai ser incrível!", declarou Leo.

Frustração do público

A apresentação gratuita de Leo Santana que estava marcada para a última quinta (20), Dia da Consciência Negra, como parte do Novembro Salvador Capital Afro, precisou ser remarcada de última hora, gerando frustração. Com as chuvas intensas, relâmpagos e rajadas de vento, a equipe do artista decidiu priorizar a segurança do público. Em comunicado oficial, a Salvador Produções explicou que a decisão foi tomada após orientação do Corpo de Bombeiros e da Prefeitura.

