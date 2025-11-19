Baco Exu do Blues lança novo álbum: 'Eu sou a nova Tropicália'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 19 de novembro de 2025 às 21:11
Baco Exu do Blues segue mergulhando nas profundezas do inconsciente e das contradições dos sentimentos em seu mais novo trabalho de estúdio "Hasos", álbum lançado nesta terça-feira (18) em todas as plataformas de áudio. “Eu sempre fui tratado como um galo de briga. Eu tive que estudar a arte da guerra. Eu conheço todos os guerreiros… eu era um aniquilador, eu nasci pra isso. E agora que esses dias passaram, estou vazio. Eu não sou ninguém. Eu estou trabalhando na arte da humildade. Você acredita em mim?”, inicia o baiano na primeira faixa.
Ao longo de 18 músicas, o artista expõe suas falhas, sentimentos e nos convida para olharmos para dentro. É um álbum com cenas fortes, temas preciosos e com um som de mistura o Rap e R&B, sem deixar de se inspirar na Música Popular Brasileira. “Eu sou a nova Tropicália em fragrâncias, um baiano com um cheiro arrogante, Caravaggio desenhando com um colar de Ghandi”, se define Baco na faixa “Caravaggio de Ghandi”.
Baco Exu do Blues
“Hasos” traz ainda participações que ajudam o artista a nos colocar para sentar no divã e entender a dialética da realidade interna e externa. Vanessa da Mata, Teto, Zeca Veloso, Sued Nunes, Joyce Alane, Mirella Costa, IVYSON e Carol Biazin formam o time. Nos interlúdios as interpretações são de Fabrício Boliveira, Luiz Carlos Persy, Raphael Logam, Wesley Reis e Luellem de Castro. Além desses nomes, a atriz Cláudia di Moura participa ao lado de Persy do teaser oficial e a bailarina Ingrid Silva assina a coreografia do clipe da faixa, “Que eu sofra”, uma das mais impactantes.
Produzido por Marcelo Delamare, Marcos Maurício, Dactes e JLZ, “Hasos” chega através do selo 999 e Sony Music.