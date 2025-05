EITA!

Baco Exu do Blues detona Virginia e bets: 'Não fecho com filho da p***'

Cantor baiano criticou quem segue a influenciadora

Baco Exu do Blues fez duras críticas a Virginia Fonseca e ao influenciadores que promovem casas de apostas esportivas durante um show no último sábado (24). O cantor baiano também manifestou indignação em relação à CPI das Bets, que investiga o impacto desse tipo de publicidade.>

"A CPI com os influencers me deixou extremamente puto. Vocês viram essa merda? Primeiramente, se você segue Virginia e tá no meu show, você (…) não devia estar aqui. Não fecho com nenhum filho da puta", disse Baco, em vídeo que viralizou nas redes.>