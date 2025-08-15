Convite de aniversário de Bruna Marquezine vaza e revela show de Zeca Pagodinho e proibição de celulares

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 15 de agosto de 2025 às 11:51
Bruna Marquezine, que completou 30 anos no último dia 4 de agosto, está nos preparativos finais para sua aguardada festa de aniversário, marcada para esta sexta-feira (15), na icônica Ilha Fiscal, no Rio de Janeiro. O evento, que promete reunir amigos e personalidades, seguirá as normas do prédio histórico, como a proibição de nudez e de fogos de artifício, e incluirá regras definidas pela própria atriz.
Bruna Marquezine
Na quinta-feira (14), a página Circo da Mídia no Instagram divulgou o convite enviado pela artista aos convidados. Nele, Bruna anuncia que a noite contará com um show de abertura de ninguém menos que Zeca Pagodinho, marcado para começar pontualmente às 21h. Ela também determina que é proibido o uso de celulares e o registro de fotos ou vídeos durante a festa, garantindo exclusividade ao momento.
O que mais chamou atenção, porém, foi a simplicidade do convite. Internautas reagiram com bom humor à escolha da atriz. “Adorei o convite feito no Canva igual ao de nós pobres kkk”, brincou uma seguidora. Outra comentou: “A Bruna é maravilhosa… investe na festa, né?”. Já uma terceira elogiou: “Amo convite simples! Acho chiquíssimo”.