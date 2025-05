CARNAVAL 2026

Após anúncio de Virgínia como rainha de bateria da Grande Rio, mestre se afasta das redes sociais por conta de ataques

Influenciadora divide opiniões e gera onda de críticas que atinge até membros da escola de samba

A decisão foi anunciada por Fafá na sexta-feira (23), um dia após o nome da influenciadora ser confirmado pela escola de Duque de Caxias como substituta de Paolla Oliveira no posto. “Irei deixar esse red off por algum tempo evitando assim problemas maiores. Eu não preciso de rede social e sim de paz para seguir trabalhando. E aos amigos que admiram o meu trabalho sabem aonde me achar, estarei na Grande Rio todos os dias trabalhando em busca da batida perfeita”, desabafou.>

A escolha de Virgínia para o cargo gerou grande controvérsia nas redes, principalmente por ocorrer poucos dias após seu depoimento na CPI das Bets, no Senado. Na ocasião, a influenciadora, de 26 anos, foi criticada por não declarar com precisão os lucros obtidos com a publicidade de sites de apostas, embora tenha negado ter se tornado milionária com essas campanhas.>