SUSTO NA ESTRADA

Fabiano, da dupla com César Menotti, sofre acidente após noite de show e capota o carro

Sertanejo dirigia o veículo quando sofreu o acidente; apesar do impacto, ele passa bem e seguirá com agenda de shows.

Heider Sacramento

Publicado em 14 de julho de 2025 às 08:26

Fabiano capota carro após show e assusta fãs Crédito: Reprodução

Fabiano Menotti, da dupla com César Menotti, sofreu um grave acidente de carro neste domingo (13), enquanto se deslocava para um show na cidade de Cordeiro, no interior do Rio de Janeiro. O cantor havia saído de Belo Horizonte, onde se apresentou na noite anterior, e seguia pela BR-040, próximo a Juiz de Fora, quando o veículo que dirigia capotou após uma manobra brusca. >

“Aconteceu essa fatalidade de um carro ter freado na frente e eu ter que desviar dele. Acabou pegando outro carro, bateu na lateral do meu, perdeu o controle e capotou”, explicou Fabiano em vídeo obtido pelo portal LeoDias. O sertanejo estava sozinho e confirmou que ele mesmo conduzia o automóvel no momento do acidente.>

Imagens feitas no local mostram o carro completamente destruído, com as rodas traseiras arrancadas. Populares pararam para prestar socorro, e apesar do impacto impressionante, Fabiano não sofreu ferimentos graves.>