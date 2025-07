JUSTIÇA

Roberto Justus move processo após ameaças contra filha de 5 anos nas redes sociais

Empresário detalha ações judiciais contra ataques violentos sofridos por Vicky e reforça que discurso de ódio não será tolerado

Roberto Justus revelou neste domingo (13) que entrou com um processo criminal após sua filha caçula, Vicky, de apenas cinco anos, ser alvo de ameaças e mensagens violentas nas redes sociais. A menina é fruto do casamento do apresentador com a influenciadora Ana Paula Siebert. >