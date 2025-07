BASTIDORES DA TV

Pedro Bial quase foi demitido, mas Globo recua após documentário elogiado

Com salário milionário e programas deficitários, o jornalista quase foi dispensado

Heider Sacramento

Publicado em 14 de julho de 2025 às 07:49

Globo recua e decide manter Pedro Bial após documentário sobre os Marinho Crédito: Reprodução/TV Globo

Pedro Bial esteve perto de encerrar sua trajetória de mais de 40 anos na TV Globo. Segundo o portal TV Pop, o apresentador foi avisado informalmente há alguns meses por Amauri Soares, diretor-geral da emissora, que seu contrato não seria renovado em dezembro de 2024. O motivo seria o alto custo de manutenção do jornalista frente ao baixo retorno comercial de seus projetos. >

Mesmo com o salário reduzido de R$ 1,2 milhão para R$ 600 mil mensais, Bial continuava sendo um dos profissionais mais caros da casa. Produções como o Conversa com Bial, o Linha Direta e o núcleo de documentários do Globoplay não conseguiram justificar os gastos com o apresentador, cujos programas foram classificados nos bastidores como financeiramente inviáveis.>

O Linha Direta, apesar de boa recepção do público, foi descontinuado por decisão de Amauri Soares, que nunca simpatizou com o formato. Já o núcleo de documentários perdeu força com a saída de Erick Brêtas e os cortes promovidos por Manuel Belmar, novo nome forte da Globo. A partir de então, o salário de Bial passou a depender exclusivamente do Conversa com Bial, considerado deficitário e com desempenho fraco no Painel Nacional de Televisão, ficando atrás até de programas da concorrência em algumas regiões.>

Documentário salvou permanência

Diante da iminente demissão, Bial mergulhou na produção do documentário "O Século do Globo", série que se tornou uma homenagem à família Marinho, fundadora do grupo. O tom "chapa-branca" da obra foi visto por críticos e executivos como uma tentativa clara de agradar os donos da emissora.>

“O Bial é mais puxa-saco do Roberto Marinho do que os próprios filhos do empresário”, ironizou o colunista Maurício Stycer, da Folha de S.Paulo, nas redes sociais. Apesar das críticas, a estratégia funcionou: a produção aproximou o jornalista da cúpula e praticamente garantiu sua permanência no elenco da Globo.>