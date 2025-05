TELEVISÃO

Ex-Globo relembra sucesso em novela e explica por que deixou a TV aos 14 anos

Ex-ator mirim revela bastidores na Globo, fala sobre afastamento da carreira artística e novo projeto sobre infância na televisão

Heider Sacramento

Publicado em 24 de maio de 2025 às 10:16

Eduardo Caldas fez sucesso nos anos 1990 Crédito: Reprodução

O ex-ator mirim Eduardo Caldas, que fez sucesso nos anos 1990, voltou a aparecer na TV com a reprise da novela Quatro por Quatro, atualmente em exibição no Canal Viva. Em entrevista à colunista Anna Luiza Santiago, da Coluna Play do jornal O Globo, ele relembrou a participação na trama e revelou os motivos que o levaram a deixar a atuação ainda na adolescência. >

Na novela de Carlos Lombardi, exibida originalmente em 1994, Eduardo interpretou Dinho, conhecido como Animal, personagem que surgiu após ajustes na história. “Eu não participei desde o início. Entrei quando fizeram ajustes para estender a novela, já que a substituta não estava pronta”, contou à colunista. “Foi bacana porque tive a chance de reeditar a parceria com Tatyane Goulart, com quem trabalhei pela primeira vez em Felicidade. Também atuei com Marcello Novaes, que se tornou meu maior parceiro na TV.”>

Aos 14 anos, Caldas decidiu encerrar a carreira como ator. Para se afastar da fama, passou a usar outro nome artístico — Eduardo Albuquerque, seu sobrenome de família — e se dedicou aos bastidores do audiovisual. “Chegou um momento em que eu não aguentava mais e falei para a minha mãe que queria parar. Ela disse que tudo bem, que eu descansasse e que, quando estivesse com saudade, poderia voltar. A questão é que eu nunca senti saudade. Queria me esconder e não ser achado.”>

Formado em Cinema, Eduardo trabalhou como roteirista e diretor. Em 2024, retomou o nome original e lançou um novo projeto. “Estou entrevistando mais de 65 ex-atores mirins para entender esse período de exposição e responsabilidade. Pretendo criar uma série de projetos a partir dessas entrevistas, começando por um podcast.”>

Ele também refletiu sobre os desafios de crescer sob os holofotes. “Existe uma crise de identidade quando se é ator mirim, pois fica difícil distinguir entre o que é parte de nós e o que pertence ao personagem. Crianças normalmente acessam o mundo adulto de forma gradual, mas os atores mirins são lançados nesse ambiente de forma intensa e diária.”>