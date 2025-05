TECNOLOGIA

Twitter (X) enfrenta instabilidade e fica fora do ar; usuários relatam problemas

As “DMs” (mensagens diretas), as buscas, as áreas de Trending Topics e visualização de perfis apresentam falhas

Wladmir Pinheiro

Publicado em 24 de maio de 2025 às 10:04

X (antigo Twitter) Crédito: Divulgação

A plataforma “X”, conhecida como Twitter, ficou parcialmente fora do ar neste sábado (24). O problema ocorre após dois dias seguidos de instabilidade, principalmente nas “DMs” (mensagens diretas). As buscas, as áreas de Trending Topics e visualização de perfis também apresentam falhas.>

Segundo informações do site Downdetector, que monitora interrupções em serviços online, os relatos de falha começaram por volta das 9h12. Houve pico de 2.864 notificações registrado às 9h50. A instabilidade também repercutiu no Google Trends, onde termos como “Twitter caiu” tiveram um aumento repentino nas buscas.>

Usuários do Bluesky, principal concorrente do Twitter, comentaram a instabilidade na rede social.>