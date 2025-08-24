Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Extorsão e morte: dono de espetinho paga valor inferior e é assassinado por facção

A atrocidade aconteceu no estado do Ceará

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 24 de agosto de 2025 às 12:00

Extorsão e morte: dono de espetinho paga valor inferior e é assassinado por facção
Extorsão e morte: dono de espetinho paga valor inferior e é assassinado por facção Crédito: Reprodução

Pouco após ter entregue R$ 400, parte do valor exigido por uma facção para que seu negócio continuasse funcionando, o comerciante Alexandre Roger Lopes, de 23 anos, foi morto a tiros no interior do Ceará.  Um dos autores foi preso nesta sexta-feira (22). 

O crime aconteceu no bairro de Santa Rita, na cidade de Itapajé, no último dia 17, por volta das 22h. Segundo a polícia, Alexandre tinha um espetinho em frente de casa quando foi baleado por Luicas Mateus dos Santos, de 19 anos. O acusado disse que tinha uma ligação para o comerciante, quando, ao virar-se para atender, foi baleado duas vezes. 

Alexandre foi socorrido para o hospital municipal e, posteriormente, transferido para o hospital Instituto Dr. José Frota (IJF), em Fortaleza, de onde veio a óbito na terça-feira (19). 

Lucas foi reconhecido como executor por testemunhas e por imagens de câmeras de segurança.  Preso, ele confessou o crime.  

Mais recentes

Imagem - Casa Coaty será revitalizada por arquitetos ligados a Lina Bo Bardi e Lelé

Casa Coaty será revitalizada por arquitetos ligados a Lina Bo Bardi e Lelé
Imagem - Piloto de avião grava pouso noturno em Salvador e vídeo viraliza; assista

Piloto de avião grava pouso noturno em Salvador e vídeo viraliza; assista
Imagem - Feira em Salvador premia melhor pão francês e projeta R$ 100 milhões em negócios

Feira em Salvador premia melhor pão francês e projeta R$ 100 milhões em negócios

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua