Extorsão e morte: dono de espetinho paga valor inferior e é assassinado por facção

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Bruno Wendel
Publicado em 24 de agosto de 2025 às 12:00
Pouco após ter entregue R$ 400, parte do valor exigido por uma facção para que seu negócio continuasse funcionando, o comerciante Alexandre Roger Lopes, de 23 anos, foi morto a tiros no interior do Ceará. Um dos autores foi preso nesta sexta-feira (22).
O crime aconteceu no bairro de Santa Rita, na cidade de Itapajé, no último dia 17, por volta das 22h. Segundo a polícia, Alexandre tinha um espetinho em frente de casa quando foi baleado por Luicas Mateus dos Santos, de 19 anos. O acusado disse que tinha uma ligação para o comerciante, quando, ao virar-se para atender, foi baleado duas vezes.
Alexandre foi socorrido para o hospital municipal e, posteriormente, transferido para o hospital Instituto Dr. José Frota (IJF), em Fortaleza, de onde veio a óbito na terça-feira (19).
Lucas foi reconhecido como executor por testemunhas e por imagens de câmeras de segurança. Preso, ele confessou o crime.