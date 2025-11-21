Acesse sua conta
Salvador tem ventos de 80 km/h e 110 milímetros de chuva em apenas 2 horas

Nenhuma sirene instalada em áreas de risco foi acionada

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 23:26

Chuvas deixam uma pessoa morta em Uberlândia
Chuvas Crédito: Marcello Casal Jr/Agencia Brasil

Nesta sexta-feira (21), Salvador atingiu a marca de 110 milímetros de chuva em pouco mais de duas horas, além de registrar rajadas de vento de 80 km/h. A cidade está sob efeito de uma nova frente fria que já provocou volume de chuva superior ao esperado para todo o mês de novembro, cuja média climatológica é de 108,2 mm, segundo a Defesa Civil de Salvador (Codesal).

“Nós tivemos mais de 110 mm em apenas pouco mais de duas horas. Realmente, muita chuva em pouco espaço de tempo. O esperado para todo o mês era de 108,2 mm. As equipes da Codesal e de todo o SMPDC estão atuando em toda a cidade, realizando vistorias e garantindo a segurança dos nossos munícipes”, ressaltou o diretor-geral da Codesal, Sosthenes Macedo.

Chuva gerou diversos pontos de alagamento em Salvador

Ruas no Rio Vermelho ficaram debaixo d´água por Raquel Saraiva
No Vale do Canela, o nível do Rio Seixos subiu; motoristas tiveram de descer Viaduto da Gabriela pela contramão por auto-upload
Motoristas tiveram de enfrentar alagamentos de principais avenidas da cidade por Reprodução
Alagamentos atingiram diversas partes da capital por Reprodução
Alagamentos atingiram diversas partes da capital por Reprodução
Alagamentos atingiram diversas partes da capital por Reprodução
Rio Vermelho registrou alagamento em avenidas  por Raquel Saraiva
Diversas vias ficaram inundadas após alto volume de chuvas por Reprodução
1 de 8
Ruas no Rio Vermelho ficaram debaixo d´água por Raquel Saraiva

As fortes rajadas de vento, que chegaram a quase 80 km/h, ocorreram na Barra. “Não temos nenhum outro registro recente nessa velocidade. Dessa forma, também estamos atentos por conta de possíveis quedas de vegetais e destelhamentos”, afirmou o gestor.

Às 21h desta sexta, o bairro de Nova Brasília registrava o maior acumulado de chuvas ao longo de todo o mês, com cerca de 292,6 mm, mais do que o dobro do esperado. Em seguida aparecem Arenoso (275,8 mm), São Marcos (261,6 mm), Rio Vermelho (260,2 mm) e Canabrava (260 mm), entre outros.

Até as 22h desta sexta, a Codesal havia registrado ao menos 24 imóveis alagados e avaliados, 15 deslizamentos de terra, cinco desabamentos de muro, três quedas de árvores e outras oito em ameaça de queda.

Equipes do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil de Salvador (SMPDC) atuam nas ruas da capital baiana para garantir a segurança da população. Mesmo com o elevado volume de chuva em pouco tempo, a Codesal não registrou ocorrências graves. Nenhuma sirene instalada em áreas de risco foi acionada.

De acordo com Sosthenes, a população deve continuar alerta, pois a previsão indica que fortes pancadas de chuva ainda podem atingir Salvador nesta sexta-feira. “A tendência é que o tempo melhore a partir de sábado, e domingo seja mais tranquilo. As nossas equipes continuarão atuando em regime de plantão, 24 horas por dia, todos os dias, inclusive neste feriado”, acrescentou.

