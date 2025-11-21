CHUVA FORTE

Salvador tem ventos de 80 km/h e 110 milímetros de chuva em apenas 2 horas

Nenhuma sirene instalada em áreas de risco foi acionada

21 de novembro de 2025

Nesta sexta-feira (21), Salvador atingiu a marca de 110 milímetros de chuva em pouco mais de duas horas, além de registrar rajadas de vento de 80 km/h. A cidade está sob efeito de uma nova frente fria que já provocou volume de chuva superior ao esperado para todo o mês de novembro, cuja média climatológica é de 108,2 mm, segundo a Defesa Civil de Salvador (Codesal).

“Nós tivemos mais de 110 mm em apenas pouco mais de duas horas. Realmente, muita chuva em pouco espaço de tempo. O esperado para todo o mês era de 108,2 mm. As equipes da Codesal e de todo o SMPDC estão atuando em toda a cidade, realizando vistorias e garantindo a segurança dos nossos munícipes”, ressaltou o diretor-geral da Codesal, Sosthenes Macedo.

As fortes rajadas de vento, que chegaram a quase 80 km/h, ocorreram na Barra. “Não temos nenhum outro registro recente nessa velocidade. Dessa forma, também estamos atentos por conta de possíveis quedas de vegetais e destelhamentos”, afirmou o gestor.

Às 21h desta sexta, o bairro de Nova Brasília registrava o maior acumulado de chuvas ao longo de todo o mês, com cerca de 292,6 mm, mais do que o dobro do esperado. Em seguida aparecem Arenoso (275,8 mm), São Marcos (261,6 mm), Rio Vermelho (260,2 mm) e Canabrava (260 mm), entre outros.

Até as 22h desta sexta, a Codesal havia registrado ao menos 24 imóveis alagados e avaliados, 15 deslizamentos de terra, cinco desabamentos de muro, três quedas de árvores e outras oito em ameaça de queda.

Equipes do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil de Salvador (SMPDC) atuam nas ruas da capital baiana para garantir a segurança da população. Mesmo com o elevado volume de chuva em pouco tempo, a Codesal não registrou ocorrências graves. Nenhuma sirene instalada em áreas de risco foi acionada.