Ação contra criminosos envolvidos em roubos a farmácias de Salvador acaba com um morto

Policiais e suspeitos teriam trocado tiros no Nordeste de Amaralina

Elaine Sanoli

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 19:27

Rua Emídio Pio, em Santa Cruz Crédito: Google Street View

Na manhã desta sexta-feira (21), um jovem de 26 anos foi morto por policiais do Batalhão Apolo da Polícia Militar no Nordeste de Amaralina. A equipe policial estava no bairro com o objetivo de localizar criminosos envolvidos nos recentes roubos a farmácias em Salvador.



Segundo a versão da PM, ao chegar à Rua Emídio Pio, no bairro de Santa Cruz, a equipe encontrou um grupo de homens armados, que teria recebido os policiais a tiros. “Houve revide e, na troca de tiros, um dos envolvidos foi atingido e socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde não resistiu aos ferimentos”, informou a corporação.

