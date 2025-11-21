Ação contra criminosos envolvidos em roubos a farmácias de Salvador acaba com um morto

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 21 de novembro de 2025 às 19:27
Na manhã desta sexta-feira (21), um jovem de 26 anos foi morto por policiais do Batalhão Apolo da Polícia Militar no Nordeste de Amaralina. A equipe policial estava no bairro com o objetivo de localizar criminosos envolvidos nos recentes roubos a farmácias em Salvador.
Segundo a versão da PM, ao chegar à Rua Emídio Pio, no bairro de Santa Cruz, a equipe encontrou um grupo de homens armados, que teria recebido os policiais a tiros. “Houve revide e, na troca de tiros, um dos envolvidos foi atingido e socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde não resistiu aos ferimentos”, informou a corporação.
Polícia Militar da Bahia
A vítima foi identificada como Wallace Neri de Oliveira dos Santos. Com ele, a polícia apreendeu um revólver calibre .38, uma pochete azul, um aparelho celular, 108 porções de maconha e K-9, além de 26 porções de cocaína. Todo o material foi apresentado no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde a ocorrência foi registrada como morte por intervenção policial.