Sessão da Tarde exibe história de superação baseada em fatos reais nesta sexta-feira (21)

Filme mostra história de superação e desafios de um pugilista e empreendedor que enfrentou as dificuldades

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 10:00

Sessão da Tarde mostra história de superação e perserverança
Sessão da Tarde mostra história de superação e perserverança

George Edward Foreman foi um pugilista e empreendedor norte-americano, duas vezes campeão mundial de boxe na categoria peso-pesado e medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos de 1968.

'George Foreman: Sua História'

Filme é exibido nesta sexta-feira (21) por Reprodução

No entanto, nem todos sabem a história de luta e superação por trás de um dos maiores nomes do boxe. “George Foreman: Sua História” (2023) conta a história de George desde sua infância nos Estados Unidos, cercada de dificuldades e frustrações. Contudo, graças a seu treinador, Foreman foi capaz de transformar a raiva que sentia e transformá-la em motivação no boxe, alcançando o sucesso, até perder a luta contra Muhammad Ali e se afastar do esporte.

Anos depois, ele decidiu dar uma segunda chance aos ringues e venceu, aos 45 anos, seu segundo mundial de boxe na categoria peso-pesado. George morreu em 21 de março de 2025, aos 76 anos, em sua casa, cercado pela família. A causa da morte não foi divulgada.

“George Foreman: Sua História” será exibido nesta sexta-feira (21) na Sessão da Tarde, logo após a “Edição Especial” de “Terra Nostra”.

